Trucos para hacer buenas fotos en conciertos

Desde hace muchos años, la fotografía es parte de nuestro día a día, ya que esta nos permite recodar muchas experiencias vividas y nos ayuda a describir mejor cualquier cosa. Existen ocasiones en los que lograr capturar ciertos momentos se hace difícil, ya sea por el lugar, la luz, distancia o cualquier otro obstáculo. Sin embargo es posible obtener buenas fotos en estas situaciones, por esto te traemos algunas técnicas para poder tener mejores fotos cuando vayas a un concierto.

Capturar en ráfaga: esto permite obtener más fotos en poco tiempo, capturando los gestos de manera rápida. En un concierto, los artistas están en constante movimiento y con este método se pueden tener varias fotos en cuestión de segundos.

Evitar el flash: al tomar fotos con flash se tiende a perder el efecto de las luces del escenario y tardará más en capturar la foto, a menos que estés cerca de la banda y quieras tener una que otra foto bastante iluminada del escenario. Cuando se está en lugares oscuros y el flash no logra enfocar bien, lo que se captura son fotos borrosas.

Ajusta la cámara: para evitar que las fotos salgan distorsionadas entre tanta multitud moviéndose, trata de ajustar la cámara con una correa. De esta manera evitarás un daño o perder una buena foto.

El enfoque: muchas veces el enfoque automático hace perder tiempo en los lugares con poca luz, con el enfoque manual se puede jugar con las luces del momento y obtener mejores fotos y en menos tiempo.

Mantener la lente limpia: con el calor, los movimientos o cualquier gota de agua, se ensucia el lente de la cámara y con esto las fotos saldrán borrosas y con manchas.

Las luces del teléfono: juega con las luces del teléfono para bajar o subir su brillo y si tiene el modo nocturno, actívalo, esto ayudará a tener una foto más clara.

Utiliza el RAW: el RAW es lo que se conoce como imágenes en crudo, ya que son las que captura la cámara tal y como la captura el sensor, sin contrastes ni nada.

Regula la sensibilidad ISO: el iso es el sensor de las cámaras digitales, cuanto más aumente su sensibilidad, más podrá captar la luz, pero se debe saber regular para que no aparezca el llamado ruido en las fotos (cuando una foto sale pixelada).

Juega con el tiempo de exposición: en los conciertos todos se mueven muy rápido, es mejor hacer fotos con un tiempo de exposición corto para evitar fotos movidas, pero recuerda que al hacer esto entrará menos luz, por lo que tendrás que ajustar el ISO y la apertura del diafragma.

No existe una regla fija para seguir al momento de tomar fotos, lo que existe son técnicas para tener mejores resultados. No siempre pueden servir las mismas y puede parecer algo complicado, ya que no se puede tener control de nada de lo que sucede alrededor, pero todo depende de las circunstancia del momento, pero sin duda alguna con estas técnicas podrás tener mejores fotos sin importar el lugar.