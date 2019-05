Senador quiere prohibir juegos que hacen pagar para mejorar o desbloquear fases

Candy Crush y otros del mismo estilo pueden estar en peligro si la ley propuesta en Estados Unidos avanza.

Todos sabemos que en algunos juegos podemos quedarnos atascados en un cierto nivel, con paquetes o actualizaciones que podemos pagar para ayudar a salir adelante. Esto es lo que quiere evitar el senador de Missouri, Josh Hawley, quien anunció planes para introducir una legislación que prohibiría que los videojuegos ofrecieran microtransacciones como “cajas de botín” o un surtido aleatorio de recompensas virtuales disponibles para que los jugadores las compren.

El proyecto de ley también prohibiría los juegos con opciones de “pago para ganar”, que atraen a los jugadores a gastar dinero para superar los niveles de dificultad “artificial” o para obtener ventajas competitivas sobre otros jugadores.

El senador comentó en las redes:

Las redes sociales y los videojuegos se aprovechan de la adicción del usuario, desviando la atención de nuestros hijos del mundo real y sacando ganancias del fomento de hábitos compulsivos […] No importa las ventajas de este modelo de negocio para la industria tecnológica, una cosa está clara: no hay excusa para explotar a los niños a través de tales prácticas. Cuando un juego está diseñado para niños, a los desarrolladores de juegos no se les debe permitir monetizar la adicción.