Hackers robaron dinero de vendedores en Amazon

Hay mucha gente que vende productos en Amazon, y cuando así lo hacen, desean que el dinero que entre caiga directamente en sus cuentas. Eso no ha ocurrido con al menos cien vendedores que han sido víctimas de fraude dentro de la mayor plataforma de ecommerce del mundo.

En Bloomberg informan que Amazon y sus vendedores fueron víctimas de una campaña de fraude. Amazon informó que hubo una acción que comprometió las cuentas de aproximadamente 100 vendedores entre mayo y octubre de 2018, y robó el dinero obtenido mediante préstamos y ventas. No han dado detalles sobre cómo lo hicieron, pero por lo visto los hackers cambiaron las cuentas de Barclays Plc y Prepay Technologies Ltd., que en parte son propiedad de Mastercard Inc.

Ahora han pedido al juez que realice búsquedas en los estados de las cuentas en Barclays y Prepay con la esperanza de investigar el fraude, rastrear los fondos y terminar con la pesadilla. Un portavoz de Barclays se negó a comentar específicamente sobre el caso, pero dijo que el banco intenta cerrar rápidamente las cuentas utilizadas por los delincuentes para ayudar a proteger a los clientes.

Se cree que todo comenzó por una estafa de suplantación de identidad (phishing), engañando a las víctimas para que entreguen los datos de inicio de sesión. Por desgracia, por muchos recursos relacionados con la seguridad, no se puede hacer nada si los socios hacen clics en enlaces sospechosos e informan sus cuentas en páginas falsas, activando incluso los accesos vía móvil cuando se haya configurado algún sistema en dos pasos.

Amazon dijo el martes que emitió más de 1.000 millones de dólares en préstamos a comerciantes en 2018. No está claro cuánto robaron los hackers.