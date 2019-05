3 opciones para enviar un email de forma anónima

Hay muchas veces en las que no nos sentimos con coraje suficiente para decirle algo a alguien, y en esos momentos siempre han sido útiles los papelitos en las taquillas o las cartas en los buzones.

Con Internet presente en todos los rincones, el anonimato es más difícil de conseguirlo, pero aún hay opciones para poder enviar mensajes de forma anónima. Aquí os dejamos tres de ellas:

– eskiimo.com: Una aplicación web que no requiere registro ni identificación. Solo tenemos que indicar si somos un amigo, o un compañero de trabajo, o un familiar, o un amigo de un amigo, o “alguien”, y ya está. Ponemos el mensaje, definimos el email de destino y apretamos a enviar. Lo hemos probado en varias ocasiones y, de momento, nunca ha caído a spam, por lo que, al ser una nueva solución, es bastante fiable. Eso no garantiza que dentro de unas semanas no haya forma de evitar dicho spam, pero de momento funciona.

– sendanonymousemail.net: todo un clásico, con diseño de hace 10 años, que sigue funcionando bien. El problema es que podemos indicar el email de origen de forma aleatoria, por lo que podríamos pasarnos por otra persona, algo poco aconsejable para evitar problemas de diversos tipos. Solo tenemos que rellenar el formulario que aparece a la derecha para poder incluir el mensaje, el origen y el destino.

– guerrillamail.com es un tipo de servicio de email temporal que ofrece también la posibilidad de enviar correo y adjuntar archivos. En este tipo de plataformas generalmente solo podemos recibir emails (algo útil para no informar nuestra dirección real en cada web en la que nos registramos).

Es importante tener en cuenta que no debemos usar estas herramientas para alimentar al lado oscuro de la fuerza. Ellas existen, sí, y pueden ser usadas para insultar, para amenazar y hacer bullying en general, pero eso ya depende del usuario, no de la tecnología.