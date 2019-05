3 buenos juegos retro que nacieron en Kickstarter

En el año 2009 un sitio de nombre Kickstarter fue creado como iniciativa para apoyar pequeñas empresas bajo el financiamiento crowdfundig, modalidad que permitió a terceros aportar dinero para el logro de muchos proyectos emergentes en la plataforma. Los videojuegos han conseguido tener un espacio muy presente en dicha web.

Esto hizo que con el paso el tiempo algunos de ellos obtuviesen éxito tras su lanzamiento, alcanzando el reconocimiento necesario para estar entre los mejores, de los cuales tendrás la oportunidad de conocer algunos de los más populares. Hoy hablaremos de algunos con buen estilo retro:

FTL: Faster Than Light

Este título constituye uno de los primeros juegos surgidos de kickstarter en alcanzar el éxito masivo, siendo desarrollado por la empresa subset games, cuya mecánica consiste en hacer sentir al jugador de primera mano la experiencia de tomar el mando de la USS Enterprise, la emblemática nave de Star Trek.

La misma sirve de escenario para llevar al jugador a través de una serie de situaciones presentadas a modo de un gran rompecabezas cargado de acción y estrategia, en el que deberán ser tomadas decisiones bajo presión resultado de la constante persecución a la cual es sometida la nave por las fuerzas enemigas.

Si eres una persona con capacidad para fijar tu atención en diferentes detalles que puedan presentarse de manera simultánea, entonces este juego es de total recomendación para ti. Hoy en día ya está disponible en Steam.

Hyper Light Drifter

Este juego toma elementos de otros títulos como Diablo del cual se inspiró en su estilo dungeon crawler, así como en algunos aspectos que rigen la mecánica del juego The Legend of Zelda: A link to the past para obtener como resultado Hyper Light Drifter, un juego que cuenta con un aspecto visualmente atractivo lleno de mecanismos modernos escenificados desde una perspectiva retro.

Todos estos atributos hicieron que el juego obtuviera una masiva aceptación en la comunidad de jugadores generando éxito de ventas, convirtiéndose con ello en uno de los proyectos de Kickstarter más rentables. También está disponible en steam.

Divinity: Original Sin

Los tradicionales juegos de PC desarrollados bajo un enfoque RPG cuya mecánica estaba caracterizada por presentar una vista isométrica complementada con niveles cargados de mucha complejidad en su ejecución tuvieron su máximo apogeo durante la década de los 90.

Tiempo después, el entusiasmo posteriormente fue decayendo hasta el punto de ser cancelado el financiamiento a las empresas desarrolladoras de este tipo de juegos.

Pero cuando todo se creía perdido llego al rescate Larian Studios quienes, a través de una campaña promovida por Kickstarter lograron obtener el dinero suficiente para llevar a cabo Divinity: Original Sin, un juego que pasaría a convertirse en un referente dentro del RPG demostrando que aún existe un interés muy marcado por parte de la comunidad gamer hacia los juegos de rol. Aquí está en Steam.