Un plugin Chrome que da más visibilidad a las mujeres en las búsquedas de Google

Si buscamos “grandes científicos” salen resultados diferentes que si buscamos “grandes científicas”, pero en inglés solo hay una forma de buscarlo “great scientists”, y si no especificamos que queremos ver mujeres, solo veremos hombres en las primeras 18 posiciones.

Lo mismo ocurre con ingenieros o cualquier rama STEM, y eso es algo que quieren solucionar desde la extensión S.H.E. Search Human Equalizer.

Se trata de un plugin que quiere igualar algunas cosas y ajustar otras. No quiere que cuando busquemos “buenos peinados femeninos” aparezcan solo mujeres blancas, no quiere que Marie Curie aparezca perdida entre miles de hombres cuando buscamos a los mejores en la historia, no desea que la mujer quede discriminada por siglos de “malas costumbres”, y para ello usa un algoritmo que transforma la forma en que buscamos, ayudando a eliminar algunos de los sesgos aprendidos.

El plugin funciona cada vez que buscamos. Filtra y reposiciona los resultados para producir representaciones más precisas, influyendo en la forma en que funcionan los motores de búsqueda, dando a las de mujeres más visibilidad. También elimina resultados como el mostrado en la captura superior: si alguien busca fotos de “school girls” se limita a lo normal, sin fetiches eróticos de ningún tipo.

De momento solo están empezando, solo funciona en inglés, y se limita a búsquedas limitadas (pintores, científicos, ingenieros, etc.), por lo que no afectará a la mayoría de las búsquedas que realizamos a diario.

Una idea interesante, aunque se echa de menos más transparencia sobre cómo funciona exactamente ese filtro aplicado.

Podéis probarlo instalándolo desde la chrome store.