Google lanza nuevo experimento que aúna Inteligencia Artificial y poesía colectiva

Google quiere explorar los límites de la Inteligencia Artificial y la colaboración humana a través de su nuevo experimento artístico y cultural llamado Poemportraits.

Se trata de la “obra de arte colectiva”, según denominan, donde los usuarios se pueden generar un autorretrato en el cual en su rostro aparecerá, por arte de magia, o bien gracias a la Inteligencia Artificial, iluminado con un poema original único generado automáticamente en base a las palabras que han ido donando los participantes de este proyecto.



Y es aquí donde viene la parte más interesante, ya que los participantes tendrán, antes de hacerse el autorretrato, que donar una palabra, la que quieran. En mis pruebas he tenido que usar una palabra en inglés ya que no me ha aceptado la palabra en español que indiqué.

Nuevo experimento de Inteligencia Artificial con toque artístico y cultural

Cada palabra aportada servirá para que el algoritmo de Inteligencia Artificial pueda generar un poema único y original que irá en constante evolución conforme más participantes se sumen al proyecto.

Google señala que el algoritmo de Inteligencia Artificial ha sido entrenado con más de 25 millones de palabras de poesías pertenecientes al siglo XIX. Apuntan a que el sistema funciona un poco como texto predictivo, pero que no copia ni reelabora frases existentes, sino más bien hace uso de su modelo complejo modelo estadístico para crear frases originales emulando el estilo de las poesías del siglo XIX.

La compañía señala que a veces pueden surgir poesías conmovedora, pero a veces pueden dar lugar a poesías sin sentido.

Para participar en este experimento, tan sólo hay que ir a la web del experimento, ya sea en equipos de escritorio o en dispositivos móviles, para hacer uso del mismo y aportar el propio granito de arena en la confección de la poesía.