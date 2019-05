Google incorporará nuevos widgets a Wear OS en una nueva actualización

Hasta ahora, el sistema operativo de Google para relojes inteligentes, Wear OS, dispone de un solo widget perteneciente a Google Fit. Pues bien, con la idea de posibilitar el acceso a las funciones más utilizadas en los relojes inteligentes bajo Wear OS, Google traerá nuevos widgets, llamados Tiles, a Wear OS, que se irán desplegando globalmente a lo largo de los próximos meses.

De entrada llegarán unos seis Tiles en total: Metas, Próximo Evento, Pronóstico (meteorología), Frecuencia Cardíaca, Titulares (noticias) y Temporizador.



Es posible que en algunos modelos no puedan disponer de Tiles determinados, como es el caso de aquellos relojes inteligentes que no cuenten con monitor de frecuencia cardíaca, por lo que su Tile concreto no estará disponible para esos modelos.

Los nuevos widgets, llamados Tiles, ofrecerán acceso a las funciones más utilizadas

Una vez estén disponibles, los usuarios tan sólo tendrán que desplazarse hacia la izquierda en la pantalla de sus relojes inteligentes para acceder a los distintos Tiles, que vendrán en un orden predeterminado, pero se permitirá alterar ese orden por uno orden personalizado.

Para establecer el orden personalizado, los usuarios tan sólo tendrán que mantener la presión prolongada sobre un mismo Tile y moverlo hacia la derecha o izquierda para ir situándolo en su nueva ubicación.

Google promete que irán añadiendo más Tiles a lo largo del tiempo para ayudar a los usuarios a “mantenerse conectado con lo que más importa”.

Por ahora tan solo cabe esperar a la llegada de los Tiles, aunque Google ofrecerá demostraciones de los mismos ya en pocos días, precisamente dentro de la celebración de su conferencia anual Google I/O, que la edición de este año comenzará el próximo 7 de mayo.