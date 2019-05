Eric Schmidt deja Google y Alphabet después de 18 años

Eric Schmidt ha sido CEO de Google durante muchos años, hasta que dejó su puesto para formar parte de Alphabet, empresa madre de la compañía. Ahora anuncia que este mes de junio dejará su asiento en la junta, poco más de un año después de que Schmidt renunciase a su cargo de presidente ejecutivo de Alphabet.

Mientras las redes se llenan de comentarios con opiniones de todo tipo, incluso de aquéllas que culpan a la participación en los contratos militares de EE. UU., negocios potenciales en China y reportes de encubrimientos de conducta sexual inapropiada, él simplemente dedica un tweet de despedida:

After 18 years of board mtgs, I'm following coach Bill Campbell's legacy & helping the next generation of talent to serve. Thanks to Larry, Sergey & all my BOD colleagues! Onward for me as Technical Advisor to coach Alphabet and Google businesses/tech, plus…..

— Eric Schmidt (@ericschmidt) April 30, 2019