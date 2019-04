Marvel presenta su nueva plataforma de diseño para trabajo en equipos

Marvel, la aplicación de productividad para equipos que trabajan con diseño (no la que hace películas y cómics9, ha anunciado Maarvel Enterprise 3, una nueva versión de la que muchos consideran la mejor opción para crear prototipos y organizar el trabajo realizado entre grandes equipos de trabajo.

Disponible en marvelapp.com/enterprise, nos permite preparar una lluvia de ideas, hacer diseños, prototipos, pruebas de usuario… todo en una única plataforma, accesible por diseñadores, desarrolladores y demás creadores del sector.

Esta nueva versión ofrece la posibilidad de crear carpetas para organizar el trabajo, recopilando así ideas y prototipos en función del proyecto que estamos realizando. Podemos crear pruebas de usuarios con enlaces externos para que los clientes lo vea, así como incluir documentación y tareas, para que sea posible compartir una única URL con el equipo, que tendrá acceso a todo.

Podemos también organizar los equipos con una nueva área de visibilidad completa de proyectos nuevos, en curso y terminados. Marvel Enterprise centraliza la actividad de todos los miembros del equipo en una sola secuencia, por lo que la administración puede ver rápidamente lo que está en haciéndose en el estudio.

Es posible definir y automatizar flujos de trabajo, así como integrar todo con Sketch, JIRA, Slack y otras plataformas de gestión. Para los que necesiten más personalización en las integraciones, cuentan con una API GraphQL para crear flujos de trabajo específicos.

Los servidores están alojados en la UE, compatibles con GDPR y brindan funciones de protección mejoradas, como el inicio de sesión único y los bloqueos de acceso a proyectos seguros.

El sistema de precios es escalable, de forma que dependiendo del tamaño del equipo, se pagará más o menos.

