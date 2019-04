Así es The Sero, el televisor que permite poner su pantalla en vertical para ver contenidos móviles

Dentro del mundo de los ordenadores de sobremesa, podemos encontrarnos con una variedad de monitores que tienen la capacidad de que su pantalla se puede poner tanto en horizontal como en vertical, según necesitemos en cada momento, para poder trabajar con ellos.

Pero esta característica es bastante inusual en el segmento de los televisores, pero a algunos fabricantes les gustan traer elementos fuera de lo común, como es el caso de Samsung y su nuevo “concepto” de televisor llamado “The Sero”, dirigido especialmente al público millenial.



The Sero es, junto a The Frame y The Serif, televisores enmarcados en lo que la compañía denomina línea de TV de estilo de vida, y que se encuentran disponibles en la nueva tienda emergente que la compañía ha abierto hoy y la mantendrá a lo largo de cinco semanas en Seúl.

Samsung The Sero, pensado para el público millenial, habituado al uso de móviles

The Sero tiene la particularidad de que la pantalla puede girarse 90 grados, pudiendo estar tanto en horizontal, como los televisores convencionales, como en vertical. Samsung busca que el público millenial pueda proyectar los contenidos móviles en formato vertical en esta pantalla de TV, ya sean grabaciones personales, series de Snaptchat, etc.

Pero no está pensado para ser solo un TV diferente, ya que también puede ser usado como marco digital o incluso como centro de audio gracias a su sistema de altavoces 4.1 de 60 vatios, desde el cual se podrá reproducir los temas musicales favoritos desde una serie de servicios de transmisión de música, incluyendo Samsung Music. Además, cuenta con micrófono incorporado que permitirá que los usuarios puedan establecer sus comandos de voz al asistente Bixby.

Por lo demás, indicar que su pantalla es una pantalla QLED de 43 pulgadas (no se habla de resolución pero podría ser UHD), dispone de una base minimalista, y esta disponible bajo en color azul marino. También incluye conectividad NFC para permitir la transmisión de los contenidos móviles desde los teléfonos hacia el propio televisor.

Samsung espera poder lanzar The Sero en su mercado local a finales de mayo por 1,9 millones de won surcoreano (KRW), equivalente a más de 1.600 dólares.

Crédito de la imagen: Samsung Newsroom