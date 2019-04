Estrenos en Netflix para mayo de 2019

Netflix está a punto de tener más competencia que en años anteriores, por lo que debe inyectar más y mejor contenido que lo habitual. ¿Y desde cuándo comenzará con ello? Pues ya lo hecho, y en mayo no será la excepción al presentar todas estas series y películas que serán estrenadas desde el primer hasta el último día del mes.

A continuación tenemos el listado para España y también para Estados Unidos y América Latina. Así que sin más que decir, toma papel y lápiz para anotar el día en que saldrá tu título favorito.

Series y películas de Netflix que serán estrenadas en España en mayo

• Jack Ryan: Operación Sombra, para el 1 de mayo

• Sherlock Holmes, para el 1 de mayo



• Jurassic World, para el 1 de mayo

• Django Desencadenado, para el 1 de mayo

• 100% Hotter – Temporada 1, para el 1 de mayo

• Seguridad nacional, para el 1 de mayo

• Ganster Squad: Brigada de élite, para el 1 de mayo



• Rumores y mentiras, para el 1 de mayo

• La carta final, para el 1 de mayo

• Los 100 – Temporada 5, para el 1 de mayo

• Heidi, bienvenida a casa – Temporada 1, para el 1 de mayo

• American Experience: The Circus – Temporada 1, para el 1 de mayo

• American Experience: The Island Murder – Temporada 1, para el 1 de mayo

• Tuca y Bertie, para el 3 de mayo

• A pesar de todo, para el 3 de mayo

• Extremadamente cruel, malvado y perverso, para el 3 de mayo

• Amigas con solera, para el 8 de mayo



• E.T, el Extraterrestre, para el 9 de mayo

• Sigo como Dios, para el 16 de mayo

• Patatín y Patatón, para el 17 de mayo

• Spider-Man: Homecoming, para el 22 de mayo

• Alta Mar, para el 24 de mayo

• Dilema, para el 24 de mayo

• La perfección, para el 24 de mayo

• Campamento alienígena, para el 24 de mayo



• Quizás para siempre, para el 31 de mayo

Series y películas de Netflix que serán estrenadas en América Latina y Estados Unidos en mayo

• Austin Powers: International Man of Mystery, para el 1 de mayo



• Code Geass: Lelouch of the Rebellion – Temporada 1, para el 1 de mayo

• Chasing Liberty, para el 1 de mayo

• The Final Destination, para el 1 de mayo

• Inspector Gadget – Temporada 3, para el 1 de mayo

• Inside the Mind of a Serial Killer – Temporada 2, para el 1 de mayo

• Kia and Cosmos, para el 1 de mayo

• Kim Swims, para el 1 de mayo

• Knock Down The House, para el 1 de mayo

• Manifik 2, para el 1 de mayo

• John Carter, para el 2 de mayo

• Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer, para el 2 de mayo

• Despite Everything, para el 3 de mayo



• Cupcake & Dino – Temporada 2, para el 3 de mayo

• Dead to me – Temporada 1, para el 3 de mayo

• Extremely, Shockingly Evil and Vile, para el 3 de mayo

• The Last Summer, para el 3 de mayo

• Flinch – Temporada 1, para el 3 de mayo

• Jo Pil-ho: The Dawning Rage, para el 3 de mayo

• Undercover – Temporada 1, para el 3 de mayo

• True and the Rainbow Kingdom – Temporada 3, para el 3 de mayo

• Tuca & Bertie – Temporada 1, para el 3 de mayo

• War Horse, para el 4 de mayo



• Death House, para el 5 de mayo

• Long Time Coming: a 1955 Baseball Story, para el 7 de mayo

• Lucifer – Temporada 4, para el 8 de mayo



• Easy – Temporada 3, para el 10 de mayo

• Harvey Street Kids – Temporada 2, para el 10 de mayo

• The Society – Temporada 1, para el 10 de mayo

• Wine Country, para el 10 de mayo

• Malibu Rescue, para el 13 de mayo

• Still Laugh-in: The Stars Celebrate, para el 14 de mayo

• It’s Bruno – Temporada 1, para el 17 de mayo

• The Rain – Temporada 2, para el 17 de mayo



• See You Yesterday, para el 17 de mayo

• Wanda Sykes: Not Normal, para el 21 de mayo

• High Seas, para el 24 de mayo

• She’s Gotta Have It – Temporada 2, para el 24 de mayo

• The Perfection, para el 24 de mayo

• The Last Kids on Earth, para el 30 de mayo

• How to Sell Drugs Online (Fast), para el 31 de mayo

• When They See Us, para el 31 de mayo