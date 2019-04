Lo que esperamos de Instagram en los próximos meses de 2019

Siempre esperamos mejoras en aplicaciones como Instagram y en este 2019 las exigencias son aún mayores. Ya tenemos un montón de buenas nuevas en relación a la misma fecha en el año pasado, pero no veríamos con malos ojos que llegasen todas estas características en un futuro no muy lejano.

Seguro que ya te imaginas una que otra novedad, por ello aquí traemos hasta 4 cosas que nos gustaría ver en la app en este 2019.

• Opción de Me encanta al estilo de Facebook: ¿a quién no le gusta recibir un Me encanta en vez de un simple Me gusta en Facebook? Seguro que tú también lo has esperado. Pero eso sí, si llega lo bueno también podría llegar la opción de No me gusta o algo similar (esperemos que no).

• Diferentes tipografías: tampoco es necesario un amplio stock, pero sí nos gustaría encontrarnos con un par de fuentes de letra para hacer más imperativas las publicaciones. Y no necesariamente tendría que ser en comentarios, pues vendría bien, por lo menos, al momento de publicar una fotos o vídeo.

• Más filtros y stickers: si hay algo que se ha viralizado en esta y en las demás redes sociales son los filtros y stickers, y claro que Instagram lo sabe. No obstante, para esta fecha era de esperar mucho más en el tema de stcikers y en la adición de filtros.

• Más control de cuentas con seguidores y Me gusta falsos: quizás pueda verse como el punto de menor relevancia de todo el listado, pero sí que sería un gran alivio ver menos seguidores y likes fantasmas en miles de cuentas. La plataforma ha dicho en reiteradas ocasiones que continúan batallando para reducir la cifra, así que más temprano que tarde veremos mayores resultados.

Esperemos que cualquiera de estas solicitudes sean implementadas por Instagram, aunque sin ir muy lejos, la red social ha implementado una nueva opción para realizar encuestas con múltiples respuestas. Y aunque no hayamos añadido dicha actualización en el listado, sí que destaca como una característica a la que se le sacará bastante provecho.