5 motivos por los cuales mucha gente prefiere Telegram a Whatsapp

Hay una batalla que siempre se ha mantenido entre los usuarios, ya que algunos prefieren Telegram y otros WhatsApp. El público de Telegram va creciendo constantemente gracias a sus diversas funciones, personalización e interfaz. Aunque ambas presenten similitud tienen grandes diferencias y se encuentran actualizándose constantemente.

La comparación de usuarios entre ambas aplicaciones de mensajería instantánea es enorme. Por supuesto que WhatsApp lleva la delantera pero eso no quiere decir que Telegram sea menos eficiente o no de la talla. Varios usuarios colegas de nuestra web prefieren a Telegram por encima de WhatsApp, ya que es más seguro, más versátil y más completa.

Uso de bots

Con el uso de los bots Telegram se vuelve una aplicación más práctica que WhatsApp, ya que fueron pensados para la diversión o la utilidad. Estos son programas informáticos encargados de realizar tareas repetitivas, como buscar letras de canciones o descargar música. En Telegram existen de uso personal y otros basados en grupos, como los juegos, porque sí, existen juegos como UNO.

Mensajes guardados

Un clásico de Telegram es la posibilidad que tenemos de abrir un chat con nosotros mismos. Una buena idea para guardar capturas o pasar imágenes del teléfono a la PC. También sirve para guardar notas, mensajes de voz o enlaces. La finalidad de esta función es poder enviar archivos y sincronizarlos con todos los dispositivos.

Editar y eliminar mensajes ya enviados

Hasta hace unos meses en WhatsApp no se podían eliminar los mensajes enviados, mientras que Telegram ya contaba con esta particularidad desde mucho tiempo atrás. No solo pueden eliminarse, también es posible editarlos una vez enviados. Y a diferencia de WhatsApp no deja notificación en el chat de que has eliminado el mensaje.

Canales



El poder crear un canal para que cientos de personas puedan leer lo que publicamos, de forma unidireccional, sin el ruido existente en un chat grupal, ha permitido que Telegram sea el canal de divulgación de noticias de muchos medios. Hay modelos de negocio basados en ello, como canales de ofertas y descuentos, por ejemplo, con decenas de miles de suscriptores.

Disponible en cualquier plataforma

Esta app se encuentra especializada para Android, pero también se encuentra disponible para iPhone, iPad, Windows, Linux, Mac o incluso desde el navegador web podemos usarla. Todas sincronizadas y sin necesidad de tener el celular encendido, a diferencia de WhatsApp. Esta es una de las razones por lo que se le atribuye el éxito de Telegram.

Las funciones ya mencionadas no son las únicas con las que cuenta Telegram, se encuentran otras que también la hacen destacar sobre WhatsApp. Como Elegir quien puede ver nuestra última conexión, crear un alias, buscar personas y colocar un código de acceso a nuestros mensajes. Cabe destacar que, tiene ilimitado almacenamiento en la nube.

Muchas son las funciones que tiene Telegram, que no están presentes en WhatsApp y cómo podemos ver es una plataforma más eficaz y eficiente. Telegram le lleva una gran ventaja a WhatsApp, solo necesita de más público y que dicho público le dé el valor que realmente se merece.