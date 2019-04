flowcv, para crear un curriculum elegante en pocos minutos

Usar un editor de texto tradicional para redactar un CV puede no ser una buena idea, hay demasiados puntos que deben tenerse en cuenta, y en muchas ocasiones los olvidamos.

Personalmente prefiero tener un CV en forma de infografía que destaque lo que me hace diferente, mucho más que la lista de trabajos que he tenido o la cantidad de cursos que he realizado, pero en otras ocasiones es necesario tener algo más completo, y para ello flowcv es perfecto.

Lo que pretende flowcv es ofrecer una herramienta que ayude a innovar y a crear CV en pocos minutos. Ofrece plantillas con sectores de conocimiento, guías para ir añadiendo contenido y dando formato de forma simple. Podemos alterar colores, cambiar el orden de la información, establecer márgenes… es como un Word para currículos, y lo hace con elegancia en una aplicación web.

Solo tenemos que seguir los pasos, definir paletas de colores, incluir los textos de nuestra experiencia laboral, carrera universitaria o cursos hechos, para que se genere un documento en pocos minutos, con posibilidad de descargarlo para poder enviarlo por correo a las empresas que deseemos.

