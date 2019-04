Así es el nuevo vehículo militar anfibio de China

Wuchang Shipbuilding Industry Group, bajo la Corporación de la Industria de Construcción Naval de China, reveló un vehículo anfibio de aterrizaje autónomo que podría formar parte de las fuerzas armadas del país.

Lo llaman el “lagarto marino”, y se podría usar para llegar a playas desde el océano, siendo el primer vehículo de este tipo en el mundo. El vehículo mide 12 metros de largo y tiene una velocidad máxima de 50 nudos en el agua y 20 kilómetros por hora en tierra, según el Global Times de China.

El vehículo puede trazar su propia ruta, nadar hasta la costa, evitar obstáculos y también puede ser controlado de forma remota por un operador. La carga útil del Marine Lizard incluye un sistema electro-óptico y un sistema de radar. El vehículo también puede estar equipado con un par de ametralladoras y un lanzador de misiles, aunque es probable que cuente con un operador externo para esas funciones. Están pensando en usarlos guardándolos en alguna isla abandonada para reactivarlos más tarde, cuando sea necesario, ya que el vehículo puede permanecer inactivo hasta ocho meses.

Puede integrarse con otros sistemas autónomos, como drones o barcos, lo que añade mucho poder estratégico, ya que podría sincronizar operaciones, y todo sin necesidad de tener a nadie dentro. El vehículo puede formar un sistema de combate integrado no tripulado mar-tierra-aire con aviones no tripulados de reconocimiento aéreo y otras naves de aviones no tripulados, que pueden participar en el combate con gran eficiencia y bajo riesgo de bajas.

China quiere expandir su influencia en el Pacífico Sur, y la idea de crear islas artificiales en el Mar de China Meridional es algo que suene con frecuencia en el sector. Esa estrategia ayudaría a respaldar cualquier fuerza que se encuentre en la región. Este vehículo es un prototipo temprano, por lo que no se sabe si acabará formando parte del ejército, pero la idea promete.

El avión no tripulado está disponible para la exportación, ya que está desarrollado teniendo en cuenta las necesidades de los clientes internacionales, según un comunicado publicado por Wuchang Shipbuilding Industry Group, por lo que es posible que se vea en algún ejército no chino en el futuro.