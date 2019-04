Apps para mejorar el sueño en Android

Luego de una larga jornada de trabajo, un día difícil en la escuela o cualquier otra actividad diaria, es fácil decir que dormiremos tranquilamente y sin ningún problema, pero no siempre es tan sencillo dormir a la primera. Por ello, aquí traemos los aliados perfectos para conciliar el sueño en poco tiempo.

Y no importa si sufres de insomnio, ronquidos, apneas del sueño u otros problemas, pues a continuación verás algunas aplicaciones gratuitas que ayudarán a mejorar tus hábitos a la hora de dormir para que descanses lo mejor posible.

Con Sleep Cycle podemos estar tranquilos a la hora de dormir gracias a sus diversas funciones que te estarán vigilando para conocer tus hábitos a la hora de ir a la cama a descansar. Una vez hayas descargado e instalado la app, tendrás que registrarte y contestar unas cuantas preguntas para empezar con el trabajo.

La mencionada app activa los sensores de movimiento de tu teléfono móvil a la hora de dormir para registrar cuantas veces te mueves al descansar, así que deberás dejar tu móvil en un costado de tu cama para que funcione. Igualmente, mientras duermes, la app estará rastreando tus movimientos y además tiene una función que descubre tu estado de sueño más ligero en tu ciclo diario para que despiertes descansado y sin problema alguno.

Esta aplicación, desarrollada por la famosa empresa austriaca de fitness móvil, Runstastic, es una de las más destacadas en el área. Entre sus puntos más importantes nos encontramos con que cuenta con opciones muy completas y herramientas que nos ayudarán a la hora de saber nuestro ciclo de sueño: podrás ingresar qué tantos alimentos has ingerido, si has ido al gym, si has tenido un día complicado y si hasta has consumido alcohol.

Además, cuenta con una opción que monitorea las diferentes fases de la luna para ver si ello afecta tu descanso. Su valoración en Google Play es de 4.1 y ya ostenta más de 5 millones de descargas.

Con más de 10 millones de descargas en la Play Store, podemos decir sin pelos en la lengua que Sleep as Android es quizás la mejor app de este top 3. Son diversos los puntos fuertes de esta aplicación: añade una innovadora opción en la cual podemos establecer una serie de pruebas que tendremos que pasar para poder silenciar la alarma, con la finalidad no volver a caer en las garras de la cama al levantarnos.

Por otro lado, podemos conectar la app con algunos relojes inteligentes como los Galaxy Gear y Mi Band, y con otras aplicaciones de rendimiento físico como Google Fit. Como otro punto positivo, Sleep as Android ha sido diseñada para generarte ganas de dormir a través de sonidos de la naturaleza e incluso con otros métodos. Al igual que las anteriores, está disponible de forma gratuita.