WhatsApp soportará pegatinas animadas y cambiará a los emojis oficiales en el selector

El servicio de mensajería WhatsApp, propiedad de Facebook Inc, está trabajando para implementar una serie de novedades en su servicio para ofrecer experiencias mucho más divertidas y visuales.

En este sentido, como señalan desde WABetaInfo, una de las novedades que próximamente verán los usuarios del popular servicio de mensajería, será el soporte para las pegatinas animadas. Se da la circunstancia de que WhatsApp ya probó las pegatinas animadas hace algún tiempo, pero detuvo su desarrollo, aunque ahora vuelve a retomar esta posibilidad.



La idea es que los usuarios puedan añadir pegatinas animadas a las conversaciones en la que participan de la misma forma en la que añaden las pegatinas estáticas, con la diferencia de que las pegatinas animadas siempre estarán en pleno movimiento sin necesidad de interacción por parte de los usuarios, al contrario de lo que ocurre con GIFs animados.

Pegatinas animadas y nuevos emojis en el selector de emojis

Las pegatinas estarán disponibles a través de packs y se permita que terceros también puedan desarrollar sus propios packs pegatinas animadas para WhatsApp. Las pegatinas animadas se podrán añadir tanto desde las aplicaciones para Android como iOS, aunque también serán visibles desde la versión web de WhatsApp.

Además de las pegatinas animadas, WhatsApp también quiere cambiar el estilo de los emojis que hay en el selector de elementos, que permite integrar pegatinas y emojis a las imágenes, por los emojis oficiales, de manera que más adelante, los usuarios dejarán de usar los emojis planos a modo de pegatinas para pasar en su lugar a usar los emojis oficiales.

Estas son dos de las novedades que se han ido conociendo estos últimos días y que de momento no están disponibles ni para los usuarios participantes de las versiones beta, aunque si bien no se sabe el momento en el que se lanzarán las mismas, no debería tardarse mucho en hacer acto de aparición, aunque eso sí, para ello, como siempre, los usuarios deberán contar siempre con la última versión.