Netflix prueba la función de reproducción aleatoria de episodios

Si eres suscriptor de Netflix y no sabes lo próximo con lo que pasar tu tiempo, a pesar de las recomendaciones que recibes del servicio, desde Netflix están probando una interesante solución: los episodios aleatorios.

Básicamente, se busca que los usuarios que se encuentren indecisos a la hora de elegir algo que ver en Netflix, hagan uso de esta función para ver un episodio escogido al azar de la serie que hayan elegido.



En este sentido, la nueva función en pruebas añade una nueva fila de series, llamada Reproducir un popular episodio, en la que se ofrece un conjunto de series de TV, donde el usuario tan sólo debe escoger la serie y Netflix buscará aleatoriamente el episodio a reproducir.

Para los que están indecisos a la hora de elegir contenidos

De momento, el modo aleatorio está siendo probado con algunos usuarios a través de la aplicación de Netflix para dispositivos Android, usando series como New Girl, Our Planet, The Office o Arrested Development, entre otros, según la captura compartida por Android Police.

Por su parte, TechCrunch se ha puesto en contacto con Netflix, y un portavoz de la compañía ha declarado lo siguiente:

Estamos probando la capacidad de los miembros para reproducir un episodio aleatorio de diferentes series de TV en la aplicación móvil de Android. Estas pruebas generalmente varían en el tiempo y por región, y pueden no volverse permanentes.

Por ahora no se sabe si Netflix expandirá sus pruebas a otras plataformas o a otros mercados, o planea lanzar la nueva función a todos los usuarios, quedando esas cuestiones de momento en el aire.

Pero en cualquier caso, es una opción alternativa para aquellos que no saben lo que ver a través de Netflix.