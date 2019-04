El móvil plegable de Samsung se rompe en el primer día entre varios periodistas

Malas noticias para Samsung. Después de entregar varios dispositivos Galaxy Fold (su móvil plegable) a periodistas de Estados Unidos, y tras un primer día lleno de buenas opiniones, comienzan a aparecer por Internet fotos y vídeos de dispositivos rotos de diversas formas.

En Twitter ya es posible ver algunos ejemplos de lo que está ocurriendo, comenzado con el aspecto del móvil del periodista Steve Kovach, de CNBC:

Se ven también tweets de periodistas que retiraron el polímero protector de la pantalla, una capa que NO puede retirarse. Lo muestra Mark Gurman, de Bloomberg:

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw

o Marques Brownlee:

PSA: There's a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold's display. It's NOT a screen protector. Do NOT remove it.

I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr

— Marques Brownlee (@MKBHD) April 17, 2019