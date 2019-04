Dragapp se reinventa para crear un email para equipos de trabajo

Hemos hablado de dragapp en varias ocasiones durante los últimos años, una forma de transformar nuestro email en un trello, en una lista de columnas con tareas que pueden arrastrarse de un lugar a otro para ordenar nuestras obligaciones, y ahora presentan su versión 2.0 especialmente enfocada en equipos de trabajo.

Drag 2.0 se presenta tal y como lo veis en el vídeo superior. Allí es posible ver cómo podemos crear una dirección de correo para nuestra empresa y hacer que los emails que allí lleguen se encaminen a varios emails diferentes, permitiendo la gestión en grupo del contenido.

Ofrece una versión gratuita para quien trabaja solo, permitiendo la gestión de correos electrónicos, tareas, clientes y facturas, todo dentro de Gmail, usando el plugin de Drag. Quieren que podamos convertir todos los correos electrónicos entrantes en tickets, para evitar tener que usar CRM externos y poder concentrarnos en una sola plataforma.

La versión de pago, con funciones diseñadas para grupos, cuenta 10 dólares al mes por usuario, y es allí donde podemos administrar correos electrónicos compartidos como soporte@ y ventas@ desde Gmail. Podemos usar esta cuenta de Gmail compartida como si fuera la nuestra, ya que una bandeja de entrada compartida se puede usar para cualquier cosa, desde un simple Help Desk y CRM hasta una junta de administración de proyectos.

Siempre he pensado que las funciones ofrecidas por extensiones como Dragapp o mailtrack acabarían siendo implementadas de forma nativa en Gmail, pero parece que el tiempo no me da la razón. Plugins utilizados por miles de personas en todo el mundo para obtener funciones que Gmail sigue sin ofrecer, siempre con el objetivo de hacer que el email sea útil de nuevo.

Podéis obtener más información sobre dragapp en dragapp.com.