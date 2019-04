Snapchat prueba su nueva función de registros de lugares y actividades

No cabe duda de que Facebook Inc. está haciendo mucho daño a Snapchat copiando muchas de sus características, las cuales está integrando en sus diferentes propiedades, en especial en Instagram. Es por esta situación por lo que desde Snap Inc., compañía matriz propietaria de Snapchat, están buscando fórmulas que permita a Snapchat diferenciarse de sus más directos rivales.

Y en esa búsqueda por la diferenciación se están introduciendo funciones con las que tratan de captar nuevos usuarios y mantener a los actuales, además de mejoras sus fuentes de ingresos.



Pero Snapchat necesita diferenciarse mucho más, y es por ello por lo que está desarrollando su propia función de check-ins (registros de lugares), que parte de los más veteranos de Internet habremos o seguimos usando a través de Foursquare mediante su aplicación Swarm.

Y si bien Facebook compró Gowalla en 2011, un servicio rival de Foursquare, al cual cerró para poco después para integrar sus características más básicas en su plataforma principal, desde Snapchat han optado por desarrollar su propia función de check-ins adaptado a su estilo particular, por lo que en principio no se espera que Facebook tome nota y copie la nueva función teniendo ya una integrada.

Snapchat trabaja en su propia función de check-ins

El descubrimiento de esta nueva función ha sido encontrada en el código de la aplicación de Snapchat por Jane Manchun Wong. Según informan desde TechCrunch, la función pasará a llamarse Snapchat Status y permitirá a los usuarios compartir sus ubicaciones y actividades a través de Snap Map mediante un Bitmoji que represente la actividad que se esté realizando en el propio momento.

Los estados podrán ser visualizados únicamente por los propios amigos del usuario con los que haya querido compartir la ubicación. Además, se mantendrá todo el registro de ubicaciones registradas de manera privada a través de Passport. Los usuarios podrán ser capaces de eliminar cualquier lugar del historial en Passport en cualquier momento. Además, los estados compartidos durarán hasta que los usuarios abandonen el lugar.

Esta nueva función, confirmada por Snap Inc. a la citada publicación, está siendo probada por un pequeño grupos de la plataforma en Australia. Aquellos que no quieran usar Snapchat Status o incluso Snap Map, pueden entrar en la aplicación en modo fantasma.

Crédito de la imagen: TechCrunch