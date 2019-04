¿Qué cámara de seguridad me compro?

Durante las últimas semanas hemos analizado una buena cantidad de cámaras de seguridad que nos han prestado varios fabricantes, análisis que nos han ayudado a conocer bastante bien las variables que hacen que una cámara cueste 50 euros o 300.

Hemos visto tres cámaras de Swann, una de Foscam, una de Sricam, la Blink XT y otras de menor valor, y gracias a todas las pruebas realizadas hemos podido hacer un vídeo con explicaciones básicas de lo que hemos ido aprendiendo.

Como veis en el vídeo, no profundizamos en aspectos técnicos, únicamente indicamos las bases de un sector que requiere mucho tiempo de estudio para dominarse por completo. Si queréis profundizar algo más, podéis leer los artículos que indicamos en los comentarios del mismo vídeo, en Youtube.

Como conclusiones, antes de comprar una cámara, realizad los siguientes pasos:

– Verificad los comentarios de la app que acompaña a la cámara, para saber si el software es decente.

– Apostad por una cámara que haga copia de vídeo en la nube, ya que si el intruso se lleva la cámara con la microsd dentro, se llevará la prueba.

– Comprobad que la cámara no os obligue a pagar una mensualidad para tener los vídeos guardados en la nube. La mayoría ofrece una cantidad de espacio limitada y solo hace pagar cuando se quiere un extra.

– Estudiad el ángulo de cobertura que necesitáis.

– Las cámaras con antena suelen tener mejor cobertura, por lo que si la ponéis lejos del router, tened en cuenta esta variable. Las hay con cable de red, podéis poner un repetidor wifi… hay muchas soluciones, pero no hay nada más frustante que gastarse 200 euros en una cámara y comprobar que la señal WiFi no llega al punto donde la queremos poner.

– Comprobad que la app permita especificar la sensibilidad del movimiento, para que no se active con hojas ni insectos. Si tiene visión térmica, mejor.

– Estudiad la necesidad de que tenga visión nocturna. La mayoría de ellas solo llegan a 10 metros en visión nocturna, por lo que no esperéis cubrir grandes áreas de esta forma.

Si tenéis preguntas, podéis hacerlas en el vídeo.