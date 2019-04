Así es el proyector láser 4K LG HU80KSW

Después de probar el Asus F1 durante algunas semanas, y de estar probando el Optoma HD29 (del cual os hablaremos dentro de unos días), ya tenemos más referencias para poder comentar la experiencia que hemos tenido con el LG HU80KSW, el gran proyector láser 4K de LG que, además de bastante portátil, es capaz de ofrecer una calidad de imagen y sonido poco habitual en esta categoría.

Estamos hablando de un proyector láser con una resolución 4K (3840×2160 píxeles) y 2500 lúmenes, con soporte HDR, nivel de ruido de 25 dB a 32 dB y contraste de 150.000:1.

Hemos podido probarlo a plena luz del día sin problemas, ya que los 2.500 lumens garantizan buena imagen incluso con bastante luz ambiental, pero lo que más llama la atención es su sonido estéreo de 7W + 7W (Woofer + Tweeter), con soporte Dolby Surround, DTS-HD.

Con una diagonal de 40 a 150 pulgadas, es ideal para tener un verdadero cine en casa, ya sea usando su sistema operativo (webOS 3.5, el mismo que tienen las TVs de LG, con Netflix, Youtube y otras plataformas de streaming) como utilizando las entradas disponibles (2xHDMI, 1 USB 3.0 y 1 USB 2.0)

El proyector es grande, no nos engañemos. Mide 165 x 165 x 470 mm y pesa 6,5 kg, y es caro, 2.999 euros, más de tres veces el precio de un Asus F1 o de un Optoma HD29, pero el no depender de conexiones externas para poder mostrar contenido, es todo un plus.

Veamos entonces sus ventajas:

– Sin necesidad de conectar nada, tenemos acceso ya a contenido con solo configurar su WiFi.

– El audio es espectacular para estar hablando de un proyector

– La calidad de imagen es excelente, y sus 2.500 lumens garantizan su portatibilidad.

– Sus 6,5 kg con el diseño en forma de prisma rectangular, con asa, permiten que podemos llevarlo de un sitio a otro de forma sencilla.

– El espejo permite reflejar el láser con diferentes ángulos en su vertical, de forma que es posible proyectarlo tanto en el techo como en la parte inferior, solo hay que inclinar más o menos el espejo en cuestión. También podemos tumbar el proyector y dejar que proyecte en su horizontal.

– Su mando a distancia es bastante completo, semejante al de cualquier TV inteligente.



– Tiene una vida útil de hasta 20.000 horas, y el brillo no se reduce con el tiempo al tratarse de láser.

Y sus desventajas:

– La calidad de imagen es muy buena, pero también lo es la de proyectores de 800 euros (como el optoma hd29 de 3.000 lumens, por ejemplo).

– Su precio de 2.999 euros lo hace poco asequible para la mayoría.

– No ajusta la distorsión de trapecio horizontal si proyectamos de lado, algo que sí hace el Asus F1.

– Su tamaño no lo hace adecuado para proyectar en cualquier lado de la casa, está diseñado para ser portátil, para llevarlo allí donde queremos un cine.

Conclusión:

Es un impresionante proyector, seguramente el mejor con el que ya nos hemos topado durante estos últimos 13 años escribiendo sobre tecnología. Ideal para escuelas, teatros e instituciones que deseen hacer presentaciones, aunque no lo recomendamos para un capricho de “cine en casa” que puede satisfacerse con mucho menos dinero.

Más información en lg.com.