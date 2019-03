Tecnología para averiguar por qué llora tu bebé

Todas las madres primerizas sufren cuando su bebé llora, ya que al ser inexpertas en el tema no saben por qué sucede. Ana Laguna Pradas es una madre primeriza que mientras estaba en su embarazo se preguntaba ¿Cómo iba a hacer para entender a su bebé cuando llorara? Hay personas que no lo saben, pero los bebes en sus primeros meses de vida se comunican mediante el llanto. El bebé llora por las siguientes razones; dolor, mimos, hambre e incluso alguna molestia. No obstante, es muy difícil descifrar qué es lo que siente realmente con solo escucharlo.

Ana empezó a investigar en Internet e incluso buscó aplicaciones que le ayudarán a comprender, pero no se topó con ninguna que sirva realmente. La chica es científica de datos de BBVA y pensó que podría hacerla ella misma. Para ella el llanto del bebe tenía patrones que la inteligencia artificial podría detectar. Lo único que hizo, fue grabar a su bebe cada vez que lloraba, cada muestra dura alrededor de 10 segundo para obtener un buen patrón. En total reunió 65 audios, pero lo único malo del estudio es que él bebe creció y se quedó sin muestras.

Pasó un tiempo y ha llegado el segundo bebé de Ana Pradas, lo que parecía un hobby con su primer recién nacido, se ha convertido en una creación de una ONG. Además, cualquier bebé puede contribuir a la base de datos mediante este link, para que la base de datos siga creciendo con los ejemplos.

La base de datos por su parte está calificada y administrada por etiquetas, que identifican el llanto del bebé por dolor, hambre, sueño o mimos. Los padres tendrán que etiquetar los modelos por los patrones y tienen que dejar que el algoritmo haga su trabajo. El único objetivo de Ana es tener su propia aplicación en un futuro no muy lejano, pero todos los padres deberían contribuir a esta excelente causa.

Así es, primero son los datos, después la inteligencia que los usará para poder llegar a conclusiones, y ya estamos muy cerca de conseguirlo.

La UCLA también hizo un estudio para saber por qué lloran los bebés



Por otra parte, una institución de Estados Unidos también quiso hacer lo mismo pero comparando el llanto de bebés de diferentes madres. La UCLA fue la encargada en recopilar los datos de 4 bebés para hacer patrones. Y lo único que hicieron fue entrenar a un algoritmo para mejorar la percepción humana. De hecho tienen una aplicación disponible para Android e iOS que te da un porcentaje con el motivo del llanto de tu bebé, gracias a su base de datos.