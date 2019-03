Cómo se pueden recuperar las fotos eliminadas en Instagram

Hace un par de días eliminé una foto de mi Instagram por error. La verdad es que me gustaba demasiado y por ello me propuse buscar algunas opciones para poder restablecerla. Así que luego de un rato probando y probando he dado con hasta 3 formas de recuperar una fotografía en Instagram. Atento a cada alternativa.

La primera opción: recurrir a la app Recuperar imágenes eliminadas

Con una valoración de 4.4 y más de 10 millones de descargas, Recuperar imágenes eliminadas puede verse como la mejor herramienta para pasar el mal rato luego de borrar una foto. Rápidamente, la app realiza un escaneo para enseñar las fotografías eliminadas, incluso las que tenías en Instagram. Esta alternativa busca dentro del almacenamiento interno y también de la tarjeta microSD, así hay más opciones de encontrar la foto que buscabas.

Además de lo anterior debes saber que no necesitas ser root para poder utilizar la app. Igualmente, no importa si la foto eliminada está en formato JPEG, PNG u JPG, pues esta opción gratuita admite cualquiera de ellas.

Segunda alternativa: dr.fone

La app que lleva por nombre dr.fone también puede ayudarlos con este mal de haber borrado una imagen en la red social del momento. Pero como para todo hay solución, la herramienta hace que el proceso sea sencillo al recuperar fotos, vídeos y hasta mensajes y contactos de otras aplicaciones en tu móvil (para esto sí es necesario el rooteo). Al igual que la anterior, se puede descargar a coste cero.

Otro truco que puede funcionar: a través de la app de galería de tu móvil

Un colega me recordó que la aplicación de galería del teléfono (sea Google Fotos u otra) por lo general posee una carpeta con las fotos publicadas en Instagram. Así que si quieres hacerlo más fácil, puedes buscar en tu app para ver si allí está la foto eliminada.

El comodín para recuperar fotos eliminadas en Instagram

Por si no lo recuerdas, Google cuenta con una nube que te permite almacenar una copia de seguridad con todas tus carpetas de fotos, incluidas las de tu Instagram. Así que si esta opción está activada, puedes echar un vistazo a Google Drive (o incluso Google fotos) para ver si dicha imagen está en el archivo.