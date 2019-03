El Parlamento Europeo aprueba la directiva de copyright

Día negro para Internet, día en el que se ha aprobado el texto final de la directiva de Copyright, de forma que la Unión Europea, entendiendo mal como debería funcionar la web, vota por un texto hecho para que lucre el monopolio del copyright, permitiendo que se censure el contenido antes incluso de llegar a Internet.

Veamos los dos artículos que más nos afectan:

– Artículo 13 (que después se transformó en el 17): prohibido subir contenidos sin licencia, y el responsable será cualquier servicio de alojamiento, que deberán buscar formas de evitar que los usuarios suban material que pudiera ser una infracción de derechos de autor. Es decir, que si alguien canta una canción y sube el vídeo a su blog, el hosting puede ser multado por permitir que una canción protegida sea reproducida por un usuario de su plataforma.

Algo así ya pasó cuando Youtube impidió al pianista James Rhodes subir un vídeo suyo tocando a Bach con el piano, y ocurrirá de nuevo con memes, mexclas, parodias y demás contenido que esté basado en algo ya existente.

Tendremos excepciones, ya que la UE ha dicho que la Wikipedia sí podrá usar “fragmentos cortos” de información como parte de los artículos, aunque de momento esto es bastante ambiguo.

– Artículo 11 (luego cambió al 15): Prohibido enlazar sin licencia. Y si lo anterior era ridículo, este artículo ya es la monda. No podemos poner links a otro medio sin obtener permiso por escrito antes. Nada de citas, nada de referencias… prohibido enlazar. En Xnet, grupo fundador en España de la coalición #SaveYourInternet, comentan que el grupo editorial Axel Springer se estaba pagando a sí mismo poniendo enlaces entre sus medios, un ejemplo de lo que puede llegar a convertirse este nueva tendencia.

Voting on individual amendments (like the proposal to delete #Article13) was rejected by a majority of just 5 votes. #SaveYourInternet pic.twitter.com/RprPoiH3dZ

— Julia Reda (@Senficon) March 26, 2019