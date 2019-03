El juego “No Man’s Sky” ya tiene versión de Realidad Virtual

La belleza del juego “No Man’s Sky” ha conquistado a miles de personas en todo el mundo. El juego, que nació con mucha polémica debido a las enormes expectativas que tenían en él, ha conseguido actualizarse para ofrecer mucho de lo que pedían, y ahora ya es toda una leyenda para los que desean explorar un espacio virtual sin límites.

Pero si el juego ya era impresionante, ahora lo será más. El estudio de No Man’s Sky, Hello Games, ha presentado una versión en Realidad Virtual, y tiene un aspecto fantástico:

El objetivo es llevar la exploración del universo y de su número casi infinito de planetas, llenos de criaturas, a otro nivel, y para ello ofrecerán la versión a todos los sistemas de VR del mercado, desde PS hasta HTC Vive. El juego llegará a Steam VR y PlayStation 4 para PS VR (con una edición física exclusiva y una oferta digital) como parte de la gran actualización gratuita No Man’s Sky Beyond que saldrá este verano.

Esta versión incorpora a los jugadores de realidad virtual en el universo de juego existente. Los astronautas de la realidad virtual pueden unirse a juegos con amigos que no sean de la realidad virtual, y pueden esperar todas las mismas actualizaciones que el juego central recibe en el futuro.

No Man’s Sky Beyond es una actualización en tres partes que llega al juego este verano, y VR es el segundo nivel. Además de la Realidad Virtual, veremos nuevas funciones sociales y un sistema de multijugador, aunque hay una tercera sorpresa aún no divulgada.