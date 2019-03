YouTube abandonará las grandes producciones originales, según informes

YouTube ya no ve en condiciones para hacer frente a plataformas de streaming de vídeo como Netflix y Prime Vídeo, por lo que la plataforma de vídeos de Google dejará de invertir grandes cantidades de dinero para la realización de nuevas producciones originales de calidad para llevar a sus clientes premium, según ha podido saber Bloomberg en fase a fuentes cercanas

La cancelación de nuevas producciones originales de calidad aún no ha sido anunciado oficialmente, por lo que las fuentes han pedido permanecer en el anonimato. Por delante se llevan también la continuidad de series como Origin y Overthinking with Kat & June, que ya no recibirán nuevos capítulos, según la citada publicación, aunque series como Cobra Kai, Impulse, entre otras series originales, podrían tener mejor suerte y aún podrían recibir nuevas temporadas.



La mayor parte de las producciones originales existentes pasarán a estar disponibles para todos los usuarios de YouTube de forma gratuita aunque con publicidad. Detrás de este cambio de postura se encuentra el alto coste de llevarlas a cabo, incluso para gigantes tecnológicos de la talla de Google, aunque no es la única compañía tecnológica que en su momento apostó por los contenidos originales.

Ya en el pasado, tanto Microsoft como Yahoo ya intentaron llevar a cabo sus propias producciones audiovisuales sin el suficiente éxito. la noticia de hoy llega varios meses después de que Hollywood Reporter informase por primera vez de la posibilidad de que YouTube dejase de realizar grandes producciones, aunque en ese momento, el CBO de YouTube señaló que era “demasiado pronto” para saberse con seguridad.

Lo curioso es que esta noticia se conocer ahora que se espera que Apple lance su propio servicio por suscripción de vídeo.