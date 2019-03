Smart Security Camera, de Swann. La instalamos para ver sus puntos fuertes

Durante las últimas semanas hemos instalado personalmente varias cámaras de seguridad de diversos modelos: Foscam, Blink XT, Sricam, Swann… y con esta última compañía hemos insistido algo más, ya que además de probar su IndCam y su OutCam, también hemos instalado su mejor modelo.

La joya de la corona de Swann es una cámara que no depende de cables, que puede conectarse a un panel solar y que cuenta con una movilidad extraordinaria gracias a un sistema magnético de fijación.

Se trata de la Smart Security Camera, disponible en España en Amazon (link), en México en Best Buy (link) y en Costco (link), y en los Estados Unidos (link).

Código de producto: SWWHD-INTCAM

Lo primero que nos ha llamado la atención es su facilidad de instalación, así como su diseño, realmente innovador en su categoría. La bola magnética que se aprecia en la captura superior es la responsable por el movimiento de la misma, de forma que podemos orientarla de cualquier forma sin necesidad de herramientas adicionales. En este vídeo podéis ver el unboxing con detalle.

Cuenta con resolución 1080p (2 MP), visión nocturna de hasta 10 metros, audio (y de buena calidad, por cierto), compatibilidad con frecuencias WiFi de 2,4 y de 5 GHz (algo raro en las cámaras IP), almacenamiento local y en la nube y, lo que más nos ha gustado, un ángulo de visión de 120 grados, muy superior al de otras cámaras que hemos probado.

En lo que se refiere al proceso de instalación, ha sido uno de los más rápidos: en pocos minutos ya la teníamos conectada a la WiFI, sin necesidad de Hub, como en la Blink XT, ni de cables Ethernet (aunque en cámaras de esta categoría ya no suelen necesitarse cables).

Su interfaz móvil es realmente sencilla. Se trata de la app Safe by Swann, app para iOS y Android que ya comentamos en el artículo que hicimos con las otras dos cámaras de Swann:

La cámara ha estado ya más de dos semanas en la montaña, aguantando lluvia, sol, polvo y nieve en dos ocasiones, y ni se ha inmutado, ofreciendo siempre vídeo en tiempo real de alta definición sin necesidad de preocuparse de la batería, ya que contábamos con un panel solar, también de Swann, que permite tener siempre cargada su batería (podría cargarse también con un simple cargador de teléfono, ya que tiene un cable USB incluido en el kit).

Al alejarla de router, comienza a perder fuerza. En esta captura podemos ver como le cuesta más obtener la señal WiFi desde el interior de la casa, lo que hace que se muestre más tiempo el mensaje ACTIVANDO antes de mostrar el vídeo en directo.

Hemos puesto la Sricam (60 euros) y la Smart Security Camera de Swann (160 euros) en el mismo punto para comprobar su ángulo de visión:



Detección de movimiento

En lo que se refiere a detección de movimiento, usa un sensor térmico que evita la mayoría de los avisos falsos, ya que no detecta insectos u hojas y sí personas, coches y demás elementos que sí pueden representar un peligro en nuestra propiedad.

Sobre el almacenamiento de vídeos: podemos almacenar todo lo grabado durante 7 días en la memoria local de la cámara, con vídeos de 10 a 60 segundos, depende de cómo lo configuremos desde la app, de forma que en cualquier momento es posible acceder al material y bajarlo al móvil antes de que se elimine. El almacenamiento en la nube es de 2 días gratuito, pero se puede ampliar a 30 días, hay diferentes planes para ello.

Al detectar movimiento, en función de la sensibilidad configurada, comenzará la grabación, y podremos acceder a su memoria de forma remota sin tener que preocuparnos de tarjetas SSD.

Ventajas de la Smart Security Camera, de Swann

De todas las cámaras que hemos probado, es la que más seguridad nos ha dado, y aquí mostramos los motivos:

– Ángulo de visión de 120 grados, ideal para no perder detalle con una sola cámara.

– Diseño moderno y resistente

– Vídeos grabados en alta resolución, y vídeo en directo de calidad excelente incluso con poca WiFi.

– Instalación indolora en pocos minutos.

– La visión nocturna en el vídeo en directo es muy buena, mucho mejor que la del resto de cámaras que hemos probado, principalmente a la hora de ver en directo objetos lejanos.

Desventajas de la Smart Security Camera, de Swann

Pero no todos son rosas, hay algunos puntos que podría mejorar.

– La distancia de detección de movimiento en visión nocturna es de solo 10 metros, insuficiente para las cámaras que se ponen en lo alto para grabar un gran escenario, pero suficiente para las cámaras encima de puertas, por ejemplo.

– La antena WiFi no es muy buena, consigue menos señal que otras cámaras cuando se aleja del router, por lo que en algunas situaciones se hace necesario comprar un repetir de señal para permitir el perfecto funcionamiento.

– No podemos grabar lo que vemos en tiempo real. Al abrir la cámara desde el móvil vemos lo que hay en el entorno, podemos incluso escucharlo, pero no hay una opción para grabar.

Conclusiones

Estamos hablando de una cámara de 160 euros, por lo que se espera buena resistencia, buena calidad de vídeo y una buena app para gestionar la información. La Smart Security Camara cumple con los tres pilares a la perfección, por lo que no podemos dejar de recomendarla.

Hay cámaras mucho más caras en el mercado que no consiguen ofrecer lo mismo en detección de movimiento o en calidad de visión nocturna, aunque esperamos que en próximos modelos consigan mejorar la antena interna de WiFi, para poder alejarla más del router.