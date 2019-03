Los mejores juegos de Guitar Hero para Android

Guitar Hero ha sido un clásico en diferentes consolas desde hace varios años atrás. En Android no ha sido la excepción y gracias a su éxito tenemos una gran cantidad de títulos en Google Play que no tienen ningún desperdicio al contar con un sistema de juego atractivo y que engancha desde el primer minuto. ¿Quieres ver los ganadores? ¡Aquí tienes 3 de los más destacados!

Más de 50 millones de descargas en Google Play Store hacen que este videojuego sea uno de los mejores de la lista. Básicamente, Rock Hero incluye 9 canciones diferentes y en 3 niveles de dificultad, aunque también podrás elegir canciones de las carpetas de música de tu dispositivo Android. Gracias a esta función, puedes ir creando tus listas para volverte un profesional de la guitarra.

Las puntuaciones globales te servirán para ver si estás escalando posiciones entre los demás aficionados del título. Presiona el botón en el tono indicado y verás cómo al final del día dejas atrás a cientos de guitarristas.

En este juego no solo podrás tocar la guitarra, pues también tendrás el mando de tu carrera, la cual acaba de comenzar. Iniciarás como un joven prodigio del rock and roll con su típica banda en el garaje, pero luego deberás ir subiendo hasta llegar a grandes escenarios y volverte un as en el mundo del rock.

Como punto extra, podrás coleccionar guitarras, contratar a bajistas, bateristas, vocalistas y guitarristas, grabar videoclips y discos musicales, entre otras cosas más, por lo que no te aburrirás fácilmente en Guitar Band Battle.

Se trata de la segunda parte del primer juego presentado en este post, Rock Hero, que tiene sus méritos para entrar como otra alternativa para tocar como el propio Jimmy Hendrix. En comparación al primer juego de la franquicia, Rock Hero 2 cuenta con más de 15 canciones disponibles para el modo clásico, siendo aumentada esta lista semanalmente. Y no conforme con esto, tienes la opción de descargar más canciones de internet, ajustar la velocidad y jugar con canciones de tu móvil.

Igualmente, cuenta con buenos gráficos y diseños, pudiendo agregar que tiene un nuevo mecanismo de perspectiva y un sistema inteligente de detección de ritmo. Cambió bastante respecto a la primera entrega, así que si quieres probarlo podrás hacerlo de forma gratuita como en las entregas antes mencionadas.