WhatsApp tiene nueva función para evitar las noticias falsas

WhatsApp sigue sumando funciones con el fin de evitar la propagación de noticias falsas.

En los últimos meses, WhatsApp ha puesto en marcha diferentes iniciativas para frenar las noticias falsas. Limitó la cantidad de reenvíos, añadió etiquetas para señalar mensajes compartidos, y hasta utilizó el potencial del Aprendizaje Automático para identificar cuentas conflictivas.

Y ahora, está probando una nueva dinámica que mostrará la cantidad de veces que ha sido reenviado un mensaje, y señalará aquellos que se compartieron con mayor frecuencia. Si un mensaje se ha reenviado más de 5 veces, será considerado como reenvío frecuente, y se mostrará una etiqueta encima del mensaje.



La idea es que está información ayude a los usuarios responsables, a evaluar si un mensaje que se han compartido muchas veces podría tratare de una cadena de noticias falsas. La popularidad de los mensajes en WhatsApp suelen indicar que son spam, o forman parte de alguna estrategia por viralizar una noticia falsa.

Así que, esta dinámica podría ser una llamada de atención para verificar si el mensaje que nos has llegado es verídico o no, antes de decidir compartirlo con nuestros contactos. Esta función está muy limitada por el momento, ya que no tiene en cuenta todos los reenvíos posibles (por ejemplo, si se reenvían a un grupo), y solo son evaluados desde la perspectiva del usuario que envió el mensaje.

Habrá que esperar para ver cómo es la dinámica que adoptará cuando se implemente en futuras versiones.