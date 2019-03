Aquí nos tenéis media hora hablando sobre el Samsung Galaxy S10 Plus

Después de dos semanas con el Samsung Galaxy S10 Plus, ya podemos publicar el vídeo con el análisis detallado, a falta de otro vídeo que estamos preparando con las pruebas que le hicimos a su cámara.

En este vídeo hablamos de su diseño, de su batería, de su rendimiento… comentamos todos los detalles que seguramente ya conocéis, pero lo hacemos después de haber estado el suficiente tiempo en nuestra mano como para dar una opinión subjetiva.

Hemos querido ser más estrictos de lo que somos habitualmente, ya que estamos hablando de una gama de móviles que merece exigencia. Media hora comentando impresiones y mostrando la experiencia que tuve con el móvil mientras Diego me hace las preguntas respectivas. En este caso no hemos hecho una de poli bueno y poli malo, pero no nos hemos saltado prácticamente nada, quitando el hecho de que el móvil viene con película de protección, algo que se nos olvidó comentar en el vídeo.

Esperemos que lo disfrutéis y, si tenéis alguna pregunta, podáis dejarla en los comentarios del vídeo en youtube. Sabemos que 30 minutos son muchos minutos para el análisis de un vídeo, pero si vais a invertir más de 1.000 euros en un móvil, es mejor que conozcáis todos los detalles posibles.