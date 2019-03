Google cerrará Inbox, su cliente de email, el 2 de abril

Si utilizar Inbox, tienes pocos días para despedirte de su servicio.

Ya sabemos que Google se despedirá de muchos de sus servicios este año, dejando de lado aquellos productos que no cumplieron sus expectativas o no se alinean con su nueva estrategia. Y, entre ellos, Inbox by Gmail.

Google ya está avisando a los usuarios que utilizan el servicio desde la app, que solo faltan 15 días para que cierre Inbox, animando a consultar sus correos electrónicos y funciones en Gmail. Así que, el 2 de abril no solo desaparecerá Google+, sino que también Inbox, después de 4 años activo.



El equipo de Google ya ha integrado las funciones más importantes de Inbox en Gmail, por ejemplo, las respuestas inteligentes, opciones para componer mensajes y algunos extras para adaptarse al flujo de trabajo de los usuarios. Por otro lado, Gmail también ha tenido un importante cambio de diseño, más minimalista y centrado en sus principales características.

Los usuarios de Inbox no tendrán que realizar ninguna acción, ya que todo el contenido está también disponible en Gmail. Si llevas tiempo sin utilizar Gmail, puedes repasar algunos de nuestros artículos anteriores, con sugerencias para personalizarlo a tu ritmo de trabajo, por ejemplo, estas 4 opciones para transformarlo en un sistema de gestión de tareas, con unos simples clics y mínima configuracíón.