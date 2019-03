Sobre la carta que Mark Zuckerberg ha mandado a los empleados

Mark Zuckerberg ha tenido una semana difícil (dentro de lo difícil que puede ser para alguien en su posición), con problemas que resonarán por la web durante mucho tiempo, y que se escribirán en los libros de historia de la tecnología.

Cuatro de las plataformas web más importantes del mundo, Facebook, Whatsapp, Messenger e Instagram, sufrieron caídas durante más de ocho horas, y la explicación final fue un rápido “un problema de configuración en un servidor“. Sitios como The Washington Post insistieron sobre un ataque DDoS incluso horas después de dicho anuncio, y gran parte de la humanidad no acaba de creerse que todo dependa de las configuraciones de “un servidor”, existiendo como existen formas de probar cambios antes de ponerlos en producción.

Los rumores no han tardado en aparecer. Unos indican que han intentado fusionar (aún más) las 4 plataformas, y que no ha funcionado, otros hablan de ataques rusos o chinos, otros sobre boicots internos… nada que pueda comprobarse.

El caso es que ahora Mark Zuckerberg ha mandado a los empleados una carta en la que indica que dos de los principales responsables por la compañía abandonan Facebook, personas que llevan muchos años con él, y que han construido gran parte de lo que vemos hoy en día en las apps y webs de la empresa.

La carta la podemos resumir en los siguientes puntos:

– Chris Cox ha decidido dejar la compañía después de más de 10 años. Fue uno de los responsables por el feed original de Facebook, construyó los primeros equipos de recursos humanos, lideró equipos de productos y diseño, supervisó la estrategia de la familia de aplicaciones y más.

– Chris Cox llevaba más de dos años queriendo cambiar el rumbo, hacer algo que mejore las cosas para la sociedad. Desde entonces se han enfocado en mensajes privados, historias y grupos, así como en habilitación del cifrado y la interoperabilidad en todos sus servicios, pero por lo visto no ha sido suficiente.

– Chris Daniels también deja la empresa. Lideró el equipo de desarrollo de negocios, fue líder en Internet.org y actuaba como jefe en WhatsApp, donde ha ayudado a definir el modelo de negocio.

– Will Cathcart será ahora el nuevo jefe de WhatsApp. Ha sido responsable por la app de Facebook, donde ha llevado a cabo el cambio para centrarse en las interacciones sociales significativas, y ha trabajado en seguridad ofreciendo cifrado de extremo a extremo a todos.

– Fidji Simo será la nueva líder de la aplicación de Facebook. Ha trabajado liderando el trabajo en video y publicidad y ya asumió antes el cargo que ocupa ahora (mientras Will estaba con baja de paternidad).

– Javier Olivan ha sido responsable de todos los servicios centrales de productos que funcionan en todas sus aplicaciones, incluida la seguridad e integridad, análisis, crecimiento y anuncios, y trabajará ahora para encontrar más posibilidades de integración en el futuro.

De esta forma tenemos a los líderes de Facebook (Fidji Simo), Instagram (Adam Mosseri), Messenger (Stan Chudnovsky) y WhatsApp (Will Cathcart), que se reportarán directamente a Mark.

En la carta indican que esta nueva estructura trabajará para desarrollar el nuevo Facebook, enfocado en la privacidad, tal y como comentamos hace unos días, aunque está claro que lo que tienen que hacer ahora es recuperar la confianza que han perdido entre todos sus usuarios, quienes no se acaban de creer dicho cambio.