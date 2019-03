PlayStation Now se expande por siete nuevos mercados europeos, incluida España

PlayStation Now, el servicio de transmisión y descarga de juegos de Sony para PS4 y PC, sigue expandiéndose por tierras europeas.

Después de estar ya presente en el Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Austria y Luxemburgo, PlayStation Now comienza a estar desde hoy oficialmente disponible en siete nuevos países europeos, incluida España, después de semanas de estar disponible en fase beta.



Con ello, la lista completa y actualizada de mercados europeos en los que PlayStation Now se encuentra disponible es la siguiente: Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Austria, Luxemburgo, Italia, España, Portugal, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega.

Sony señala que los usuarios contarán con acceso completo al catálogo del servicio, conformado actualmente por más de 600 juegos y creciendo mensualmente, pudiendo optar por descargarlos al disco duro del PS4 o bien acceder a los títulos mediante el método de transmisión, pudiendo continuar sus sesiones en el punto donde las dejaron independientemente de si usaron la PS4 o del PC.

Entre los títulos disponibles se encuentran los exitosos Mortal Kombat X, For Honor y WWE 2K18, además de juegos exclusivos para la plataforma como Bloodborne, The Last of Us y God of War III Remastered, e incluso juegos que ofrecen experiencias para toda la familia, incluyendo LEGO Batman 3: Beyond Gotham, Ratchet & Clank: Las 4 Generaciones One y Sonic.

Desde Sony consideran que no hay un mejor momento para probar el servicio, dado el aumento mensual de títulos al catálogo del servicio.