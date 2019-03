Bolo, la app de Google que enseña a leer a los niños en India

El mercado de móviles en India es enorme, y Google lo domina casi completamente, motivo por el cual se preocupa en mantener a sus usuarios felices con proyectos exclusivos para este público.

Ahora ha lanzado una app llamada Bolo, una aplicación de aprendizaje para niños de primaria en la India para que puedan aumentar la comprensión y vocabulario en hindi e inglés.

Bolo, que significa “hablar” en hindi, es una app con juegos y tareas que recompensa a los niños a medida que avanzan. Ya lo han lanzado con 920 estudiantes en 200 aldeas de India, y está a punto de abrirse a todo el país en android.

El sistema usa el reconocimiento de voz de Google y la tecnología de texto a voz, de forma que puede pedir a los niños que lean las oraciones y mostrar si lo han hecho correctamente. Cuenta con un asistente de voz animado, llamado Diya, que hace sugerencias de pronunciación y correcciones de vocabulario, todo sobre historias predefinidas (90, en estos momentos).

La app funciona incluso sin conexión a Internet, no tiene anuncios y recopila muy pocos datos, como el tipo de libro que lee cada niño y el punto donde podría haberse estancado. Los datos no están vinculados a ningún usuario en particular, de hecho no hay que informar emails para crear una cuenta, lo que ayuda a tener más confianza a la hora de usarlo.

El objetivo es lanzarlo primero en India, donde el 50 por ciento de los estudiantes en quinto grado no pueden entender completamente una oración simple en cualquier idioma, para después llegar a otros países, aunque no se han especificado fechas concretas.