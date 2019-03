La app Reloj de Google recibe una interesante actualización sumando nuevos servicios para escoger nuestra música favorita en las alarmas.

Ya conocemos esta dinámica porque Google Clock integró a Spotify el año pasado, permitiendo tener un despertar más dulce. De esa forma, los usuarios tienen la posibilidad de escoger la lista de reproducción de Spotify que desean, para añadirlas a algunas de las alarmas configuradas.

Esto funciona tanto para las listas de reproducción creada por la plataforma, como aquellas que ha creado cada usuario. Y, ahora ese mismo proceso se puede seguir con nuestra música favorita de YouTube Music y Pandora.



Para esto, es necesario tener las apps instaladas y dar los permisos correspondientes para conectar ambos servicios. Luego, solo es necesario escoger la música que deseamos utilizar, ya sea sea desde los álbumes, listas de reproducción o canciones individuales.

Todos estos pasos se configuran directamente desde la app de Reloj, así que no tendrás que preocuparte por recurrir a cada servicio. El proceso para conectar a las apps es único, y quedará guardado hasta que lo modifiques o elimines. Y, por supuesto, podrás cambiar de canciones tantas veces como desees.

Esta nueva dinámica está presente en la versión 6.1, así que si no ves esta opción, es porque aún no has recibido la actualización correspondiente.