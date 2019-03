Amazon planea abrir nueva red de tiendas de comestibles, según un nuevo informe

Mientras algunos tratan de cerrar establecimientos físicos en favor de su plataforma de comercio electrónico, como es el caso de Tesla para la compra de sus vehículos, Amazon va justo en dirección contraria, pretendiendo abrir nuevos establecimientos físicos, como así lo acaba de indicar un nuevo informe publicado en Wall Street Journal (WSJ) en base a fuentes cercanas a la operación.

Según el nuevo informe, Amazon quiere abrir hasta una docena de establecimientos de comestibles en varias importantes ciudades de los Estados Unidos, para lo cual ya tiene previsto abrir su primera tienda durante este año en la ciudad de Los Ángeles, aunque la compañía ya habría firmado contratos de alquiler para al menos dos tiendas más que abrirían, según dicho informe, a principios del próximo año.



De momento se desconoce la marca con la cual operará las nuevas tiendas de comestibles de Amazon, pero se sabe que será diferente a la de su cadena de tiendas Whole Foods, e incluso esta noticia llega en menos de una semana desde que Amazon finalmente pretenda reconvertir sus tiendas Whole Foods 365 en supermercados convencionales, renunciando al formato de tienda que se había aplicado hasta la fecha en esos establecimientos.

El informe también apunta a que se ofrecerá más productos que en las tiendas Whole Foods, incluyendo productos sin conservantes, edulcorantes o sabores artificiales, pretendiendo tener una mayor presencia que las tiendas Whole Foods, 4-Stars y Amazon Go.

Lo que hasta ahora no se ha podido saber es sobre si las nuevas tiendas contarían con líneas de cajas, entre otros aspectos, tan sólo que tendrán un fuerte enfoque en el servicio al cliente y las opciones de recogida.

Amazon, al menos en los Estados Unidos, está ofreciendo una fuerte apuesta por los establecimientos físicos. La compañía no ha querido realizar declaraciones al respecto de lo que se señala en el nuevo informe.