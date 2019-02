Estrenos en Netflix para marzo de 2019

El tercer mes del año 2019 ya está por escribir una nueva historia en la principal plataforma de entretenimiento para millones de usuarios. En Netflix tenemos un catálogo repleto de buenas series y películas, pero por qué no darle una oportunidad a todo lo nuevo que se irá añadiendo durante todo el mes de marzo. A falta de uno, aquí está la lista con todos los títulos.

Y no importa si estás en España o fuera de Europa, pues a continuación tendrás el abanico de entregas para Latinoamérica y también para Estados Unidos. Así que sin más que decir, atento con la fecha y el título de cada producción.

Series y películas en Netflix para marzo de 2019 en España

• El niño que domó el viento, para el 1 de marzo

• Gotham – Temporada 4, para el 1 de marzo

• Elysium, para el 1 de marzo

• Northern Rescue, para el 1 de marzo

• Fast & Furious 6, para el 1 de marzo

• Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel, para el 1 de marzo

• After Earth, para el 1 de marzo

• 50 primeras citas, para el 1 de marzo

• Burlesque, para el 1 de marzo

• Sombras tenebrosas, para el 1 de marzo

• Donnie Brasco, para el 1 de marzo

• Come, reza, ama, para el 1 de marzo

• Cómo perder a un chico en 10 días, para el 1 de marzo

• Johnny English, para el 1 de marzo

• Transformers: el último caballero, para el 1 de marzo

• Jurassic Park, para el 1 de marzo

• Jurassic Park III, para el 1 de marzo

• El mundo perdido: Jurassic Park, para el 1 de marzo

• Sígueme el rollo, para el 1 de marzo

• Kick-ass. Listo para machaca, para el 1 de marzo

• Muévete, esto es Nueva York, para el 1 de marzo

• El mexicano, para el 1 de marzo

• Resident Evil 2: Apocalipsis, para el 1 de marzo

• S.W.A.T: Los hombres de Harrelson, para el 1 de marzo

• Salt, para el 1 de marzo

• Siete almas, para el 1 de marzo

• Sinister, para el 1 de marzo

• Algo para recordar, para el 1 de marzo

• Quédate a mi lado, para el 1 de marzo

• El caso Bourne, para el 1 de marzo

• El legado de Bourne, para el 1 de marzo

• El Mito De Bourne, para el 1 de marzo

• El ultimátum de Bourne, para el 1 de marzo

• El exorcismo de Emily Rose, para el 1 de marzo

• A todo gas: Tokyo Race, para el 1 de marzo

• La momia, para el 1 de marzo

• La momia: La Tumba del Emperador Dragón, para el 1 de marzo

• Returns, para el 1 de marzo

• Tim Burton: Pesadilla Antes de Navidad, para el 1 de marzo

• The Purge. La noche de las bestias, para el 1 de marzo

• El rey Escorpión, para el 1 de marzo

• Your Name, para el 1 de marzo

• El Protector, para el 2 de marzo

• Tu hijo, para el 2 de marzo

• Fórmula 1: la emoción de un Grand Prix, para el 8 de marzo

• Kong: Isla Calavera, para el 9 de marzo

• Triple Frontera, para el 13 de marzo

• Queer Eye – Temporada 3, para el 15 de marzo

• Turn Up Charlie, para el 15 de marzo

• Love, death & robots, para el 15 de marzo

• Valerian y la ciudad de los 1000 planetas

• Si no te hubiera conocido – Temporada 1

• The Dirt, para el 22 de marzo

• Durante la tormenta, para el 22 de marzo

• Osmosis, para el 29 de marzo

• Santa Clarita Diet – Temporada 3, para el 29 de marzo

• Emboscada final, para el 29 de marzo

Series y películas en Netflix para marzo de 2019 en Latinoamérica y Estados Unidos

• A Clockwork Orange, para el 1 de marzo

• Apollo 13, para el 1 de marzo

• Budapest, para el 1 de marzo

• Cricket Fever: Mumbai Indians, para el 1 de marzo

• Crouching Tiger, Hidden Dragon, para el 1 de marzo

• Disney’s Saving Mr. Banks, para el 1 de marzo

• Emma, para el 1 de marzo

• Junebug, para el 1 de marzo

• Larva Island – Temporada 2, para el 1 de marzo

• Losers, para el 1 de marzo

• Music and Lyrics, para el 1 de marzo

• Nick and Norah’s Infinite Playlist, para el 1 de marzo

• Northern Rescue, para el 1 de marzo

• River’s Edge, para el 1 de marzo

• Stuart Little, para el 1 de marzo

• Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, para el 1 de marzo

• The Boy Who Harnessed the Wind, para el 1 de marzo

• The Hurt Locker, para el 1 de marzo

• The Notebook, para el 1 de marzo

• Tyson, para el 1 de marzo

• Wet Hot American Summer, para el 1 de marzo

• Winter’s Bone, para el 1 de marzo

• Tu hijo, para el 1 de marzo

• Romance is a Bonus Book – Nuevos capítulos cada sábado, para el 2 de marzo

• Patriot Act with Hasan Minhaj: Volume 2, para el 3 de marzo

• Disney’s Christopher Robin, para el 5 de marzo

• Secret City: Under the Eagle – Temporada 2, para el 6 de marzo

• Doubt, para el 7 de marzo

• The Order, para el 7 de marzo

• After Life, para el 8 de marzo

• Bangkok Love Stories: Hey You! , para el 8 de marzo

• Bangkok Love Stories: Innocence, para el 8 de marzo

• Blue Jasmine, para el 8 de marzo

• Formula 1: Drive to Survive, para el 8 de marzo

• Hunter X Hunter (2011) – Temporadas 1-3, para el 8 de marzo

• Immortals, para el 8 de marzo

• Juanita, para el 8 de marzo

• Lady J, para el 8 de marzo

• Shadow, para el 8 de marzo

• Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams, para el 8 de marzo

• The Jane Austen Book Club, para el 8 de marzo

• Walk. Ride. Rodeo, para el 8 de marzo

• Jimmy Carr: The Best of Ultimate Gold Greatest Hits, para el 12 de marzo

• Terrace House: Opening New Doors – Parte 6, para el 12 de marzo

• Triple Frontier, para el 13 de marzo

• A Separation, para el 15 de marzo

• Arrested Development – Temporada 5, para el 15 de marzo

• Burn Out, para el 15 de marzo

• Dry Martina, para el 15 de marzo

• Girl, para el 15 de marzo

• If I Hadn’t Met You, para el 15 de marzo

• Kung Fu Hustle, para el 15 de marzo

• Las muñecas de la mafia – Temporada 2, para el 15 de marzo

• Love, Death & Robots, para el 15 de marzo

• Paskal, para el 15 de marzo

• Queer Eye – Temporada 3, para el 15 de marzo

• Robozuna Temporada 2, para el 15 de marzo

• The Lives of Others, para el 15 de marzo

• Turn Up Charlie, para el 15 de marzo

• YooHoo to the Rescue, para el 15 de marzo

• Green Door, para el 16 de marzo

• Amy Schumer Growing, para el 19 de marzo

• Antoine Griezmann: The Making of a Legend, para el 21 de marzo

• Carlo & Malik, para el 22 de marzo

• Charlie’s Colorforms City, para el 22 de marzo

• Delhi Crime, para el 22 de marzo

• Historia de un crimen: Colosio, para el 22 de marzo

• Mirage, para el 22 de marzo

• Most Beautiful Thing, para el 22 de marzo

• ReMastered: The Miami Showband Massacre, para el 22 de marzo

• Selling Sunset, para el 22 de marzo

• Nate Bargatze, para el 26 de marzo

• Ainori Love Wagon: Asian Journey – Temporada 2, para el 28 de marzo

• 15 August, para el 29 de marzo

• Bayoneta, para el 29 de marzo

• Osmosis, para el 29 de marzo

• Santa Clarita Diet – Temporada 3, para el 29 de marzo

• The Highwaymen, para el 29 de marzo

• The Legend of Cocaine Island, para el 29 de marzo

• Traitors, para el 29 de marzo

• Tucker and Dale vs. Evil, para el 29 de marzo

• How to Get Away with Murder – Temporada 5, para el 30 de marzo

• El sabor de las margaritas, para el 31 de marzo

• The Burial of Kojo, para el 31 de marzo

• Trailer Park Boys: The Animated Series, para el 31 de marzo