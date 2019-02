5 datos curiosos de YouTube que debes tener en cuenta para 2019

Podrás haber visto cientos de vídeos en la plataforma, pero si no tienes en cuenta estos datos de YouTube, entonces tu experiencia en el sitio estará incompleta. En total, tenemos 5 curiosidades de esta web que cuenta con vídeos musicales, clips de películas y mucho más.

Pero venga, que no todo es dato curioso, pues hasta puedes descubrir una gran ayuda de parte de la empresa norteamericana si cumples un requisito fundamental. Así que sin más tiempo que perder, aquí tenemos el top 5 de datos curiosos.

El primer vídeo con 1 millón de reproducciones

Ronaldinho es considerado una importante figura en el mundo futbolístico, aunque también será recordado como la primera celebridad en alcanzar el millón de reproducciones en YouTube. El clip fue realizado por Nike en 2005 y en él se mostraban algunas de las habilidades del astro brasileño.

En 2015 lo celebraron con este vídeo que veis arriba: “10 años desde que se rompió el record del millón de visitas”.

Puedes crear vídeos en espacios de producción de YouTube gratuitos

Nosotros también nos enteramos de esta curiosidad que puede ser un gran trampolín para aquellos youtubers que tengan más de 10.000 seguidores y se acerquen a cualquiera de las 10 locaciones a nivel mundial: Berlín, Dubái, Londres, Río de Janeíro, Los Angeles, New York, Tokio, Toronto, París y Mumbai.

Cada espacio permite tener acceso a cientos de herramientas para la producción de vídeos y hasta acceso con otros youtubers. A través de este link oficial puedes obtener más información sobre la herramienta.

¿Y cuál fue el primer vídeo subido a YouTube?

No vas a ver calidad HD, pues se trata de nada más y nada menos que el primer vídeo subido al sitio, específicamente el 23 de abril de 2005 por Jawed Karim, co-fundador de Youtube. El clip lleva por nombre “Yo en el zoológico” y ha alcanzado más de 61 millones de visitas.

El vídeo con más “No me gusta” hasta el momento

Lo curioso del caso es que se trata del vídeo más odiado de YouTube, hecho por la misma plataforma. El clip “Baby”, de Justin Bieber, tenía el récord con 10 millones de No me gusta, pero YouTube Rewind 2018 alcanzó los 15 millones de No me gusta en unos pocos meses. ¿Llegará a los 20 millones en 2019?

PayPal y su protagonismo indirecto en la creación de YouTube

No es que PayPal haya aportado algún capital oficial para la creación de YouTube, pero sí vale la pena destacar que 3 de sus trabajadores (Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim) fueron los que crearon YouTube. Entonces visto desde este punto de vista, gracias al dinero de PayPal estas personas pudieron llevar a cabo el proyecto que hoy genera cientos de millones en ganancias.