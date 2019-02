Lista de juegos de Disney disponibles para Android

La renombrada e icónica compañía de entretenimiento mundial, Disney, sigue dando pasos agigantados en los últimos años y no solo en el área de series y películas, ya que también llevan tiempo dentro del extenso planeta de los videojuegos. Por esa razón, hemos realizado una lista con muchos de los juegos creados por la empresa multimillonaria fundada por el mismísimo Walt Disney.

La franquicia estrella tiene en su catálogo una gran variedad de juegos para todos los gustos y aquí podrás descargar los que más te gusten desde Google Play.

Creado por Gameloft para Disney, es el juego estrella de la lista, donde puedes crear un parque de atracciones usando a los personajes del universo Disney.

Este título, basado en el exitoso juego Crossy Road, presume ser una de las mejores entregas de videojuegos realizados por Disney hasta la fecha, y sus más de 10 millones de usuarios dejan evidencia de ello. Al igual que el juego desarrollado por Hipster Whale, Disney Crossy Road tiene el mismo objetivo: cruzar la calle sin que atropellen a tu personaje. Podrás jugar con diversos personajes famosos de las películas Disney como Mickey, Donald, Buzz Lightyear, Rapunzel, Tristeza, Ralph el Demoledor y muchos más.

La saga de películas de Star Wars no podía faltar con un buen videojuego, el cual es Star Wars: Desafíos Jedi. En esta entrega de Disney tienes diferentes tipos de minijuegos, como batallas láser 1 versus 1, naves, holoajedrez y mucho más. Puedes descubrir desafíos en diferentes planetas, progresar en tu camino para convertirte en un jedi, combates estratégicos, entre otros, todo también disfrutando las bondades de la realidad aumentada.

Castle of Illusion

Para los amantes de la aventura y Mickey Mouse, esta entrega llega caída del cielo. Cuando la pobre Minnie es secuestrada por la bruja Mizrael, Mickey comienza una complicada y peligrosa aventura en el castillo de la ilusión para rescatarla y llevarla a un lugar seguro. El título se puede adquirir por la suma de 4.99 dólares y con ello se desbloquearán los 5 niveles.

Nos encontramos con el primer juego de puzzle de esta lista, el cual cuenta con más de 100 millones de descargas en la Play Store y obtuvo el premio “Google Play” como una de las mejores aplicaciones de 2015. La razón del premio se debe a que podrás jugar con todos los personajes de la famosa película, disparar y combinar diversos recuerdos, descubrir poderes, internarte en más de 1000 niveles, entre otros minijuegos, todo de forma gratuita.

Con más de 50 millones de descargas, Frozen Free Fall entra en esta lista como uno de los más descargados en la Play Store. Al igual que el título anterior, nos topamos con un juego de puzzle muy bueno según la calificación de la tienda. Cada personaje de la película cuenta con sus poderes exclusivos a la hora de armar todos los rompecabezas de hielo.

Es muy similar a Frozen Free Fall con la temática de puzzle, aunque sí es cierto que la temática de este cambia a la película protagonizada por Angelina Jolie: Maléfica. El objetivo básicamente es el mismo, conectar los cristales del mismo color para aumentar nuestra puntuación.

Quizás todos en algún momento hemos escuchado hablar sobre este divertido juego de Disney. Así pues, tanto esta entrega como su segunda parte están llenas de éxito, con más de 100 millones de descargas cada una. La historia trata sobre el cocodrilo Swampy, el cual necesita que el agua limpia llegue a su bañera rota y no esté sucia. ¿Cómo podrás ayudarlo? Pues muy simple: guiando el agua por las tuberías de más de 500 niveles.

Seguimos con los juegos de puzzle oficial de Disney con Star Wars: Puzles de Droides. Deberás armar los rompecabezas para poder desbloquear recuerdos de los ojos de los droides que más te gusten de la Guerra de las Galaxias. Puedes conseguir diversos personajes como Han Solo, Rey y muchos más, así como también, utilizar combinaciones para poder eliminar a tu enemigo en más de 100 niveles distintos.

Terminando el top 10 tenemos a Disney Emoji Blitz. Aquí tendrás que conectar tres emojis de personajes de diversas películas de Disney como El Rey León, La Sirenita, Toy Story, Zootopia y muchas más. Aumenta el puntaje y destaca como uno de los mejores jugadores en este título gratuito y con una valoración de 4.4 en Google Play.

Para los amantes de la velocidad, llega un videojuego de coches de la legendaria saga de Cars y el Rayo McQueen. Conviértete en un piloto corriendo en circuitos basados en la película Cars 3, como Radiador Springs, la playa y muchas locaciones extras. Además, podrás conseguir otros personajes como Jackson Storm, Cruz Ramírez y todos los amigos del Rayo. Sin duda alguna, uno de los mejores títulos de carreras para los pequeños de la casa.

Y seguimos con los juegos de puzzles, aunque van quedando pocos, siendo uno de ellos Disney Dream Treats. Al igual que los anteriores, el objetivo es conseguir puntos al unir tres elementos, los cuales están basados en alimentos como bocadillos, caramelos y demás dulces en un rompecabezas animado.

En la penúltima casilla tenemos un puzzle de nombre Beauty and the Beast. El objetivo en esta entrega que cuenta con más de un millón de descargas en Play Store es ir combinando figuras en tríos, aunque no será tan fácil porque cada partida que ganes hará que la dificultad aumente. Puedes decorar el castillo con diferentes objetos como sillas, candelabros, cuadros y algunos adornos más.

Finalizamos este listado de juegos con Disney Junior Play. Si pensabas que hacía falta un juego para los pequeñines estás equivocado, ya que con este título los más chicos podrán jugar una gran selección de minijuegos, recolectar coleccionables, entre otras interacciones.