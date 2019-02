El kit de primeros auxilios de Xiaomi, ¿qué tiene para ofrecer?

El producto que vamos a mostrar a continuación no tiene nada de tecnológico. No obstante, llama la atención por ser de un grande como Xiaomi, firma asiática que en esta oportunidad no ha desarrollado un equipo electrónico sino más bien un kit de primeros auxilios para casos de emergencia.

La Apple china ha lanzado un kit de primeros auxilios original para ampliar su lista de productos para el hogar u oficina, incluso para llevar dentro de un vehículo. Siendo desarrollado en colaboración con Miaomiaoce, se trata de una caja amarilla resistente que lleva consigo una serie de instrumentos para responder ante cualquier incidente.

¿Y qué trae la caja con el kit de primeros auxilios?

Este botiquín para uso médico puede ser de gran ayuda para dar una respuesta inmediata al contar con estos implementos:

– 1 cinta adhesiva

– 50 toallitas desinfectantes

– 50 gazas antisépticas

– 20 apósitos impermeables

– 1 vendaje elástico

No importa si vas de camping, a un río o a cualquier otra aventura, pues con este botiquín puedes reaccionar rápidamente a un accidente que te perjudique a ti o a terceros. Compacto, con un protector resistente y con buenos implementos.

Precio y dónde comprar el botiquín de primeros auxilios de Xiaomi

Ahora bien, en lo que respecta a su coste, se puede comprar este kit de la firma china por la suma de 39.70 euros desde GearBest. A continuación te dejamos el link para que veas la demás información sobre el producto y lo compres desde el sitio web.

Botiquín de primeros auxilios de Xiaomi: comprar desde GearBest

Por su parte, es recomendable que si vas a comprar este kit también sepas un poco del tema de primeros auxilios, y qué mejor manera de hacerlo que accediendo a cualquiera de estos 6 cursos gratuitos sobre enfermería y RCP, entre otros temas. Con todo esto, ya estarás más preparado para afrontar emergencias.