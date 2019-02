Probamos la cámara IP de seguridad para exteriores Foscam FI9800P

Después de haber probado la Sricam durante varios días, probamos ahora una cámara IP para exteriores con un precio semejante, aunque, por lo que hemos podido comprobar, con bastantes más recursos.

Se trata de la Foscam FI9800P, una cámara HD, con WiFi y con visión nocturna, que tiene un precio de 69,90 € en foscam.es/FI9800P.



El proceso de configuración es bastante sencillo, ya que solamente hay que realizar tres tareas para comenzar:

– Conectar la cámara a la corriente y a Internet usando un cable Ethernet (el cable solo es necesario durante la configuración inicial, después puede funcionar solo con WiFi sin problemas).

– Instalar la app Foscam disponible para iOS y android (hay también versión para PC) y añadir una cámara nueva (se detecta automáticamente al estar en la misma red).

– Configurar la red WiFi que usará la cámara y ajustar las variables deseadas (sensibilidad de movimiento, audio, visión nocturna y demás).

La aplicación nos muestra una guía paso a paso con las principales funciones disponibles, con un menú de ajustes muchísimo más completo que el que vimos en la Sricam. En dicho menú podemos definir el intervalo de activación de movimiento, la sensibilidad, el volumen de altavoz de la cámara (de hecho tiene un canal de sonido bidireccional), la calidad de vídeo y hasta las variables relacionadas con la visión noctura.

Una vez realizados los ajustes, ya podemos ver el contenido en tiempo real, con la garantía de que se está monitorizando el movimiento.

La cámara, al contrario que la Sricam, no cuenta con tarjeta microSD, por lo que los vídeos no pueden guardarse en dicho sistema de almacenamiento. Cuenta, eso sí, con varios planes de almacenamiento online, con uno gratuito que dura un año, para que tengamos nuestro vídeo guardado en nuestra cuenta online durante un tiempo máximo de 8 horas.

Cuando la cámara detecta movimiento, envía alertas de varias formas, incluyendo notificación, email y FTP, por lo que podemos acceder rápidamente a la cámara y grabar manualmente lo que está ocurriendo. Dicha grabación queda almacenada en el móvil, y se puede acceder a ella fácilmente desde la opción de galería de la propia app de Foscam.

De hecho, es posible definir cuatro acciones cuando se detecte movimiento:

– Grabar el vídeo.

– Emitir un sonido de alarma emitido por el ordenador.

– Enviar un email a una o varias direcciones de correo electrónico con las imágenes adjuntas captadas.

– Subir por FTP las imágenes (a una Web o a un almacenamiento FTP).

La idea es evitar que el contenido quede almacenado dentro de la cámara, ya que si los ladrones se dan cuenta de su existencia, solo tendrían que acceder a la misma y eliminar la tarjeta de memoria, borrando así el registro, aunque no habría estado mal tener también esa opción para no depender siempre de la nube a la hora de enviar el contenido capturado.

Ventajas de la Foscam FI9800P

– Es muy rápida de configurar, ya que la detección por parte de la app es inmediata cuando se encuentran en la misma red.

– Su visión nocturna es bastante buena para el precio de la cámara, llegando a los 20 metros. Tiene 30 LEDs IR para conseguirlo.

– El ángulo de visión es relativamente bueno (75 grados), aunque hay otras de menor precio con mejor ángulo dentro de la web de Foscam (para interiores, eso sí).

– Es robusta, impermeable y elegante.

– Cuenta con cables de entrada y salida de audio.

– Dispone de varias opciones de almacenamiento, incluyendo almacenamiento en la nube. Solo tenemos que pulsar en el rastro de eventos que hay debajo de la cámara para acceder al histórico en la nube.

– Muestra cada tipo de evento en un color diferente, ayudando así a diferenciar sonido de movimiento.

– Cuenta con DDNS gratis, lo que permite acceder al contenido desde cualquier navegador sin instalar ningún software.

Desventajas de la Foscam FI9800P

– Depende de cables para la alimentación, no hay batería interna, ni conexión con paneles solares, lo que limita su instalación. Aún así, hay que tener en cuenta que las cámaras sin cables no suelen tener un precio inferior a los 100 euros.

– Es muy pesada comparada con otros modelos del mismo precio, ya que usa materiales muy robustos.

– Para girarla es necesario usar una llave, siempre manualmente.

– Depende demasiado de la nube, no tiene microSD para almacenamiento interno, por lo que es importante ponerla siempre en una zona donde Internet no falle nunca.

Conclusiones

Aunque la Sricam analizada hace unos días es algo más barata, la cantidad de recursos ofrecidos por la Foscam justifican de sobra el extra de precio. Por menos de 70 euros es posible tener una cámara siempre conectada, con DDNS gratuito, aunque genera costes extra si se contratan

servicios de almacenamiento de información en la nube.

Es una buena opción para quien no quiere depender de formatos físicos y puede invertir en una solución conectada pagando mensualidades asequibles. El precio es proporcional a la cantidad de tiempo que queremos tener disponible nuestro vídeo, y cuenta con una opción de 8 horas de disponibilidad gratuita durante un año, por lo que el coste depende de la gestión que hagamos de la infraestructura.