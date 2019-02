Tesla lanza el Dog Mode, por si tenemos que dejar a nuestros perros solos en el coche

A estas alturas todos sabemos lo peligroso que puede llegar a ser permanecer dentro de un coche en verano sin aire acondicionado ni ventilación, razón por la que nunca deberíamos dejar a nuestras mascotas desatendidas dentro del vehículo si por cualquier razón tenemos que salir del mismo. Tesla acaba de anunciar la llegada del Dog Mode, un modo para hacer saber a los viandantes que el aire acondicionado está encendido y que nuestras mascotas se encuentran bien.

Como es evidente, en ocasiones puede resultar complicado determinar si un vehículo eléctrico está encendido o no debido a la ausencia de ruido. Por esta razón, las personas que pasen alrededor de nuestro Tesla podrían preocuparse en caso de ver a nuestras mascotas desatendidas al no saber que el aire acondicionado está encendido. Con el lanzamiento del Dog Mode Tesla aprovecha el potencial de la gran pantalla táctil incorporada en todos sus vehículos para mostrar un mensaje en el que se indica la temperatura del vehículo y el mensaje “Mi dueño volverá pronto“.

Sin duda, se trata de un modo interesante para todos aquellos conductores que suelan viajar con sus perros, sobre todo si por cualquier razón deben ausentarse del vehículo en un momento determinado. No se trata de la primera vez que Tesla realiza una actualización pensando en los conductores con mascotas. En 2016 presentaron una característica que mantenía la temperatura interior del vehículo estable durante horas aunque el coche estuviese apagado (algo posible gracias a las baterías del mismo).

Os dejamos con el vídeo publicado por Tesla en Twitter:

Introducing Dog Mode: set a cabin temperature to keep your dog comfortable while letting passersby know they don't need to worry pic.twitter.com/xFU6MGZT53

— Tesla (@Tesla) February 14, 2019