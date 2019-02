La Inteligencia Artificial en la medicina

La Inteligencia Artificial no es algo nuevo, pero en los últimos años se ha empezado a aplicar en varios sectores que afectan bastante a la población general en su día a día, motivo por el cual ahora está en boca de todos.

Es importante tener en cuenta que hay una tendencia excesiva a decir que una plataforma “usa Inteligencia Artificial”, ya que un condicional dentro de un código no es inteligente, ni mucho menos, pero sí hay muchos sistemas que han nacido gracias al entrenamiento de “cerebros” inteligentes enfocados en tareas específicas.

Hoy hablaremos sobre la Inteligencia Artificial aplicada en la medicina, y sobre cómo puede evolucionar en los próximos años.

Análisis de imágenes

Si entrenamos a un sistema para decirle que millones de fotos de perros muestran a ese animal, seguramente acabará aprendiendo perfectamente lo que es un perro y a diferenciarlo de otros animales. Los ordenadores tienen una memoria casi infinita, por lo que tendrán en cuenta hasta los mínimos detalles para llegar a conclusiones correctas cuando se encuentren con una fotografía desconocida de un perro.

Lo mismo ocurrirá con las radiografías. Solo tenemos que entrenar a un programa enviando millones de radiografías con tumores de pulmón para que entienda perfectamente de lo que estamos hablando. Cuando le enviemos una radiografía nueva, sabrá decirnos si hay o no hay presencia de tumores, lo que ayudará a realizar el primer filtro antes de llegar a las manos de los médicos.

Pero no se trata solo de hacer algo que un humano ya podría hacer, se trata de llegar a conclusiones a partir de conjuntos de imágenes.

Imaginemos que obtenemos varios conjuntos de radiografías que muestran la evolución de una enfermedad, y que alimentamos a un sistema de inteligencia artificial para que aprenda sobre el tema. Después de miles de conjuntos enviados, llegará un momento en el que el sistema podrá predecir el futuro a partir de imágenes actuales, ya que estadísticamente sabrá lo que suele pasar cuando se encuentra con una situación determinada.

Por ejemplo, al encontrarse con un aumento de tamaño de un 2% de un órgano específico durante varios meses podría llegar a la conclusión de que hay presencia de tumor sin necesidad de verlo explícito en la imagen, ya que en casos pasados ocurrió eso con otros miles de pacientes de todo el mundo.

Para que esto ocurra es necesario que los sistemas se alimenten de millones de datos, y eso es algo más complejo en un mundo donde la privacidad es uno de los principales pilares de la tecnología. Ese es uno de los motivos por lo que se espera que sea en China donde lideren este sector dentro de poco tiempo, ya que allí las instituciones pueden acceder a los datos personales con menos límites que aquí.

Integración con IoT

Pero no solo se puede aplicar la Inteligencia Artificial en el reconocimiento de imágenes, también se puede aplicar a la hora de procesar los datos generados por los diferentes dispositivos conectados desde el cuerpo humano.

Cada vez son más los wearables y gadgets en general que llevamos encima. Relojes que miden nuestras pulsaciones, básculas que miden la cantidad de grasa, lentillas que podrán medir los niveles de glucosa… se está avanzando rápido para que haya varios sensores monitorizando la información que genera nuestro propio cuerpo, y un sistema de inteligencia artificial podría ayudar a usar esa información para diagnosticar enfermedades.

Si tenemos fiebre, mucho azúcar en la sangre y presión alta, y si además hemos dormido mal la noche anterior, y la piel está un poco más amarilla de lo normal, podrá diagnosticarse una enfermedad de forma mucho más precisa en un tiempo récord.

La idea es que tengamos sensores por el cuerpo y que esa información se envíe a algún lugar privado en la nube. Los sistemas con Inteligencia Artificial procesarán la información, y podrán enviar alertas a los usuarios para que vayan al médico, hagan análisis, eviten pan o dejen de ir a trabajar.

La integración con el Internet de las cosas es un hecho, y la medicina podrá beneficiarse bastante del tema, incluso reduciendo los gastos de la seguridad social, ya que se evitará que personas con un simple resfriado acudan a urgencias, optimizando así los recursos existentes.

En un futuro podremos preguntar a nuestro asistente virtual si nos encontramos bien, y él podrá acceder a nuestro histórico médico y llegar a conclusiones a partir de las variables obtenidas con los sensores de nuestro cuerpo. No estamos muy lejos de poder preguntar: “¿Alexa, tengo que ir al médico?”, o incluso de recibir una respuesta sin haber hecho la pregunta, algo del tipo: “hola, buenos días, he detectado que tienes un nivel de la bilirrubina excesivamente alto, y que no has dormido bien en los últimos días, te recomiendo ir al médico”.

Estado actual

Aunque todo esto parece muy futurista, ya hay muchos casos en el mundo de la medicina que ha aplicado la tecnología de Inteligencia Artificial, veamos algunos de ellos:

– Un estudio dirigido por el doctor Josep Vehi, en la Universidad de Girona, ha conseguido predecir niveles de glucosa gracias a la Inteligencia Artificial, ayudando a tomar mejores decisiones. El estudio se encuentra en www.jmir.org/2018/5/e10775/

– En la Sun Yat-sen University han diseñado y desarrollado un marco de diagnóstico interpretable y ampliable para diagnosticar automáticamente múltiples enfermedades oculares y proporcionar recomendaciones de tratamiento para la enfermedad en particular de un paciente específico. El estudio está en www.jmir.org/2018/11/e11144

– El sistema de apoyo a la decisión clínica Watson para Oncología (WFO, por sus siglas en inglés) da a los pacientes con cáncer recomendaciones de tratamiento inmediatas comparables a las realizadas por expertos oncólogos. WFO se usa cada vez más en China, pero existen informes limitados sobre si WFO es adecuado para pacientes chinos, especialmente pacientes con cáncer de pulmón. En este estudio han realizado un estudio retrospectivo basado en la consistencia entre las recomendaciones de tratamiento del cáncer de pulmón realizadas por WFO y por el equipo multidisciplinario en el centro para el mismo paciente. www.jmir.org/2018/9/e11087/

Basta con buscar en JMIR por la frase “Artificial Intelligence” para ver casi 500 proyectos que usan la Inteligencia Artificial en el mundo de la medicina en todo el mundo. En Youtube también hay vídeos mostrando cómo la IA cambiará el mundo de la medicina en breve:

Y todo esto es solo la punta del Iceberg, estamos muy cerca de ver avances enormes en este sector.