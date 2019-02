3 formas de eliminar seguidos en Instagram en poco tiempo

Si tenéis una cuenta de Instagram con miles de “seguidos”, algo debido a alguna acción (no recomendable) de seguir a miles de personas con el objetivo de que parte de ellos os sigan de vuelta, seguramente querréis limpiar la situación.

Esto es algo muy típico en cuentas de Instagram de clientes que se acercan a la agencia con ese problema: consiguieron sus seguidores siguiendo a muchos más, y hoy en día la cuenta es prácticamente inútil, ya que ni los seguidores interaccionan ni los seguidos ofrecen contenido de interés.

Eliminar a los seguidores es difícil, pero eliminar a los seguidos no lo es tanto. Aunque se recomienda hacerlo manualmente poco a poco, eso es impracticable cuando hablamos de decenas de miles de seguidores, motivo por el cual os comentaremos aquí tres formas de hacerlo de forma automática.

– Usar alguna app para móviles. Hay varias bastante conocidas, para iOS y android, como la llamada Unfollow for Instagram en android o la de mismo nombre para iOS. Estas aplicaciones permiten hacer unfollow de personas en grupos, lo que ayuda a agilizar el proceso (no hace falta hacerlo uno por uno). También permiten crear perfiles sanos para evitar que dejen de ser seguidos, verificar quien nos sigue de vuelta y mucho más. En la mayoría de apps móviles hay publicidad o se ofrece un plan pro para agilizar aún más el trabajo.

Lo importante a tener en cuenta en las apps para móviles son las opiniones de los usuarios existentes, ya que una app mal diseñada puede realizar acciones que Instagram considere Spam, y puede acabar con un bloqueo de la cuenta.

– Extensión para Chrome. La famosa Growbot permite seguir cuentas de forma automática y dejar de seguir a muchas otras. Cuenta con un plan pro bastante asequible, y con una opción para borrar la cuenta de seguidos. Si se configura correctamente (no dejar de seguir a todos de golpe y sí poco a poco), no hay peligro de que Instagram bloquee la cuenta. Lo ideal es decirle que haga unfollow a nuestros seguidos y dejar que él se encargue de hacerlo a su ritmo, sin acelerar nada.

– Usar una plataforma web, como followliker.com. Hay muchas webs que permiten la gestión de redes sociales, y algunas de ellas ofrecen la posibilidad de limpiar cuentas con Unfollow massive. Followliker es una de ellas (no la única), aunque todas tienen un precio semejante (esta opción no es gratuita). Personalmente no recomendamos este tipo de plataformas, ya que no registran las opiniones de los clientes de forma visible, por lo que es difícil verificar si han tenido éxito en todos los casos.