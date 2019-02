10 cosas que debes tener en cuenta sobre tecnología para el mes de febrero

Febrero ya está en curso y las novedades no se están haciendo esperar. Desde el primer día hemos encontrado cosas interesantes a tener en cuenta en el ámbito tecnológico y aquí daremos un repaso para que no andes perdido en diversas áreas.

Por suerte, la cosa ha estado movida y este recopilatorio es solo una mirada de los avances, actualizaciones y demás detalles de proyectos y dispositivos que figuran en el área de la tecnología. No te pierdas el top 10.

Las ventas de los iPhone bajaron en el último trimestre: según los reportes de los de Cupertino, las ventas bajaron un 15% en comparación con el último trimestre, alrededor de 1 millón de dispositivos menos.

Samsung y su nueva microSD de almacenamiento: nada más y nada menos que de 1 TB de almacenamiento para dispositivos móviles. ¿Cuántos años pasarán para quedarte sin espacio?

Nueva cifra de iPhone activos en todo el mundo: según la misma compañía, a día de hoy se encuentran más de 900 millones de iPhone activos a nivel mundial.

Nueva actualización de PUBG Mobile: esta permitirá informar los jugadores tramposos del juego antes de que los mismos terminen eliminando a tu personaje con sus trucos baratos tal y como afirman en Engadget.

Pocophone F1, probado por el grande de DxOMark: con una puntuación de 92 en foto y 90 en las pruebas de vídeo, el Pocophone F1 pasó la prueba por debajo de lo esperado: 91 puntos. Errores de profundidad, la poca calidad del zoom y pocos detalles finos en los vídeos son los principales protagonistas según la review desde su sitio web oficial. ¿Mejorará Xiaomi para su próximo terminal de esta serie?

Netflix y la llegada de toda las películas de Harry Potter: si te gustan las películas de Harry Potter, ahora podrás disfrutar de un auténtico maratón en Netflix. Desde el 1 de enero se encuentran disponibles las 8 películas de la historia mágica más fascinante de todas.

Porsche también tiene un coche eléctrico: se trata de un vehículo deportivo totalmente eléctrico y bastante económico (inserto sarcasmo), pues rondará entre los 75.000 y 130.000 dólares según Techradar.

Netflix tiene nueva intro: un nuevo fondo aterciopelado le dará vida a las presentaciones de los títulos originales del grande del streaming. ¿Mejor o peor?

SOME PERSONAL NEWS: Starting today there's a new logo animation before our originals. It shows the spectrum of stories, languages, fans, & creators that make Netflix beautiful — now on a velvety background to better set the mood.

And before you ask: no, the sound isn’t changing pic.twitter.com/itwYXRe6ZF

