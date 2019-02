Google amplia la compatibilidad de la función Instant Tethering de sus Chromebook

Los ordenadores Chromebook han sido diseñados pensando en aquellos usuarios que necesitan en todo momento una conexión a Internet para trabajar. Para facilitar el acceso a Internet, Google presentaba en 2017 Instant Tethering, una función que nos ahorra tiempo a la hora de compartir la conexión de nuestro smartphone. A pesar de ello, necesitábamos tener un Nexus o un Pixel para aprovechar su potencial. Finalmente, la compañía ha anunciado la llegada de esta función a un gran número de smartphones de otros fabricantes.

Por si no estabais al tanto, el objetivo de Instant Tethering es facilitar el acceso a Internet desde nuestro Chromebook cuando no tenemos una red WiFi a nuestro alcance. En concreto, Instant Tethering nos permite compartir la conexión de red de nuestro smartphone con un solo clic. Se trata de una función extremadamente útil, ya que por regla general el proceso de compartir Internet conlleva múltiples pasos y resulta complicado para muchos usuarios.

Gracias a Instant Tethering, los usuarios de Chromebook no tienen que preocuparse por llevar a cabo dicho proceso. Cuando el equipo no encuentre una red WiFi nos indicará que podemos compartir Internet desde nuestro smartphone y solo tendremos que hacer clic en “Conectar” para empezar a navegar. La función se desconecta automáticamente a los 10 minutos en caso de no detectar actividad con el objetivo de ahorrar datos y energía.

Hasta el momento, la función de la que hablamos solo estaba disponible en unos pocos dispositivos (incluyendo los Pixelbooks y Pixel Slates) siempre y cuando contásemos con un Pixel o un Nexus. Por suerte, de ahora en adelante Instant Tethering será compatible con 15 modelos de Chromebook adicionales y estará disponible en 30 smartphones Android. Y no solo eso, ya que desde Google han confirmado que continuarán ampliando su disponibilidad a nuevos dispositivos.