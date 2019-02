Muchos estaban esperando el mes de febrero por el Día de San Valentín, pero otros, al igual que nosotros, estábamos contando las horas para ver el arribo de nuevas series y películas en Netflix. Y claro, como no puede ser de otra forma, la plataforma de streaming ha emitido una lista interesante, entre las que destaca una colección de películas provenientes de un mundo mágico. ¿Sabes de qué título estamos hablando?

Aunque en el transcurso del mes se irán lanzando buenos títulos (varios de ellos originales), hay que destacar el arribo de todas las películas de Harry Potter. Ahora sí, aquí está la lista de estrenos para España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Estrenos de Netflix para febrero de 2019 en España

• Velvet Buzzsaw, para el 1 de febrero

• Nightflyers, para el 1 de febrero

• Padre de familia – Temporada 16, para el 1 de febrero

• Harry Potter – Colección de 8 películas, para el 1 de febrero

• Life, para el 2 de febrero

• Dos buenos tipos, para el 2 de febrero

• Final Space – Temporada 1, para el 3 de febrero

• Día de patriotas, para el 8 de febrero

• Vivir sin permiso – Temporada 1, para el 9 de febrero

• Homeland – Temporada 7, para el 12 de febrero

• Cars 3, para el 13 de febrero

• The Umbrella Academy, para el 15 de febrero

• Bates Motel – Temporada 5, para el 20 de febrero

• El Ángel, para el 20 de febrero

• Chef’s Table – Volumen 6, para el22 de febrero

• Suburra – Temporada 2, para el 22 de febrero

• El fotógrafo de Mauthausen, para el 22 de febrero

• Quién te cantará, para el 27 de febrero

• ¿No es romántico?, para el 28 de febrero

Estrenos de Netflix para febrero de 2019 en Latinoamérica y Estados Unidos

• About a Boy, para el 1 de febrero

• American Pie, para el 1 de febrero

• American Pie 2, para el 1 de febrero

• American Wedding, para el 1 de febrero

• As Good as It Gets, para el 1 de febrero

• Billy Elliot, para el 1 de febrero

• Dear Ex, para el 1 de febrero

• Final Destination, para el 1 de febrero

• Free Rein: Valentine’s Day, para el 1 de febrero

• Hairspray, para el 1 de febrero

• Hostel, para el 1 de febrero

• Jaws, para el 1 de febrero

• Jaws 2, para el 1 de febrero

• Jaws 3, para el 1 de febrero

• Jaws: The Revenge, para el 1 de febrero

• Personal Shopper, para el 1 de febrero

• Pretty in Pink, para el 1 de febrero

• Russian Doll, para el 1 de febrero

• Siempre bruja, para el 1 de febrero

• The Edge of Seventeen, para el 1 de febrero

• True: Happy Hearts Day, para el 1 de febrero

• Velvet Buzzsaw, para el 1 de febrero

• Bordertown – Temporada 2, para el 2 de febrero

• Romance is a Bonus Book – Nuevos capítulos cada sábado, para el 2 de febrero

• Disney’s Beverly Hills Chihuahua, para el 3 de febrero

• Ray Romano: Right Here, Around the Corner, para el 5 de febrero

• The Soloist, para el 6 de febrero

• ¡Nailed It! México, para el 8 de febrero

• El árbol de la sangre, para el 8 de febrero

• High Flying Bird, para el 8 de febrero

• Kevin Hart’s Guide to Black History, para el 8 de febrero

• One Day at a Time – Temporada 3, para el 8 de febrero

• ReMastered: The Two Killings of Sam Cooke, para el 8 de febrero

• The Epic Tales of Captain Underpants – Temporada 2, para el 8 de febrero

• Unauthorized Living, para el 8 de febrero

• The Break – Temporada 2, para el 9 de febrero

• Patriot Act with Hasan Minhaj – Temporada 2, para el 10 de febrero

• Flavorful Origins: Chaoshan Cuisine, para el 11 de febrero

• Dating Around, para el 14 de febrero

• Ken Jeong: You Complete Me, Ho, para el 14 de febrero

• Larry Charles’ Dangerous World of Comedy, para el 15 de febrero

• The Breaker Upperers, para el 15 de febrero

• The Dragon Prince – Temporada 2, para el 15 de febrero

• The Umbrella Academy, para el 15 de febrero

• Yucatan, para el 15 de febrero

• Black Sea, para el 16 de febrero

• Studio 54, para el 16 de febrero

• The 40-Year-Old Virgin, para el 16 de febrero

• The Drug King, para el 21 de febrero

• Chef’s Table – Volumen 6, para el 22 de febrero

• Firebrand, para el 22 de febrero

• GO! Vive a tu manera, para el 22 de febrero

• Paddleton, para el 22 de febrero

• Paris is us, para el 22 de febrero

• Rebellion – Temporada 2, para el 22 de febrero

• Suburra – Temporada 2, para el 22 de febrero

• The Big Family Cooking Showdown – Temporada 2, para el 22 de febrero

• El fotógrafo de Mauthausen, para el 22 de febrero

• Working Moms, para el 22 de febrero

• Dolphin Tale 2, para el 25 de febrero

• Our Idiot Brother, para el 26 de febrero

• Unsolved: Tupac & Biggie, para el 27 de febrero

• Jepardy! – Coleccion 2, para el 28 de febrero

• The Rebound, para el 28 de febrero